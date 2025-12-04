Espanyol y Girona, los dos equipos de Primera que se quedan por el camino en la segunda ronda de la Copa del Rey

Los jugadores del RCD Espanyol, cabizbajos después de la eliminación ante el Atlético Baleares. EFE

No hay eliminatoria de la Copa del Rey sin sorpresas. En esta segunda ronda del torneo del KO fueron dos los equipos de Primera División que tuvieron que decir adiós a la competición antes de tiempo y se quedaron sin poder acceder a los dieciseisavos de final.

Los 'agraciados' fueron el Girona y el RCD Espanyol. Los primeros cayeron ante el Ourense CF (2-1), que ya se ha 'cargado' a dos equipos de Primera en esta edición copera, y los segundos sucumbieron ante el Atlético Baleares (1-0) en las islas.

Sorprende especialmente el pinchazo del equipo periquito, que está cuajando una temporada espectacular en La Liga y ocupa puestos europeos. Sin embargo, el Atlético Baleares de Segunda RFEF fue demasiado para los de Manolo González.

Otros Primeras en apuros

No fueron los únicos equipos de Primera División que vivieron una sufrida experiencia en esta segunda ronda de la Copa del Rey. Varios conjuntos de La Liga tuvieron que recurrir a la prórroga e incluso a los penaltis para poder superar la eliminatoria y seguir adelante en el torneo.

Uno de los más destacados fue el Villarreal. El conjunto de Marcelino no fue capaz de pasar del empate sin goles ante el Antoniano, y tuvo que acudir a los lanzamientos desde los once metros para evitar una gran debacle.

El Getafe tuvo que sudar hasta el último segundo en el campo del CDA Navalcarnero. Los de Bordalás forzaron la prórroga en el minuto 88 después de ir 2-0 abajo, y terminaron imponiéndose en el añadido (2-3) gracias al tanto de Montes.

El Antoniano, en el partido ante el Villarreal de la Copa del Rey. EFE

El Elche estuvo contra las cuerdas contra el Quintanar del Rey. El equipo ilicitano acudió al tiempo extra y tuvo que ser Fort el que, en el minuto 117, anotara el 1-2 definitivo que le diera el pase a los dieciseisavos de final.

El Rayo Vallecano, por su parte, jugó con fuego en su gélida visita al Real Ávila. Los encarnados se adelantaron en el marcador, pero los de Íñigo Pérez forzaron la prórroga con un gol en el minuto 94. Después, en el último suspiro antes de los penaltis, decantaron la balanza a su favor.

El Valencia también tuvo que sudar hasta el último instante contra el Cartagena. Después del 1-1 en los 90 minutos, los che terminaron con uno menos, salvaron un penalti en contra y anotaron en el último minuto.

El Celta, por su parte, llegó a los penaltis para superar la eliminatoria ante un Sant Andreu que le puso las cosas muy complicadas.

El resto de equipos de Primera que avanzaron a la siguiente ronda fueron Alavés, Mallorca, Osasuna, Real Betis, Real Sociedad, Levante y Sevilla.