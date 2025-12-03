La Women's Nations League deja 400.000 euros a España, un 1,5% del premio que recibió Portugal en la masculina

La selección española de fútbol femenino sigue escribiendo con letras doradas su historia reciente. Las de Sonia Bermúdez conquistaron un título casi dos años después y lo hicieron reeditando el de la Women's Nations League tras vencer a Alemania en el partido de vuelta celebrado en el Metropolitano.

España brilló con luz propia gracias a Claudia Pina y se alzó con un trofeo que le mantiene en lo más alto del fútbol femenino.

El combinado nacional tocó metal, pero el triunfo ante las alemanas fue acompañado de un premio de 400.000 euros, una cantidad que casi triplica los 160.000 euros que ganaron en la edición anterior.

Por su parte, Alemania se embolsó 250.000 euros como subcampeona del torneo continental, mientras que Francia y Suecia se llevaron al bolsillo 200.000 y 150.000 por finalizar terceras y cuartas.

La final de la Women's Nations League 2025 batió todos los récords de asistencia anteriores a un partido de selecciones femenino en España. En total, 55.843 espectadores presenciaron la victoria del equipo dirigido por Sonia Bermúdez. Esta cifra supera ampliamente la anterior marca, la de los 32.657 aficionados que acudieron el 28 de febrero de 2024 a La Cartuja.

Hasta 21.856 personas acudieron al recinto de la capital hispalense para la semifinal de la Nations ante Países Bajos y batir el anterior récord en un choque de la campeona del mundo, los 15.896 aficionados en La Rosaleda de Málaga en el duelo de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Suecia.

Los datos del masculino

El premio de la Women's Nations League equivale a poco más del 1,5% del 'prize money' del torneo masculino. Muy lejos está el premio del torneo femenino en comparación con el masculino.

De hecho, el premio de la Women's Nations League equivale a poco más del 1,5% del prize money del torneo masculino. La selección portuguesa, vigente campeona, se embolsó 10,5 millones de euros a los que se sumaron 2,25 millones de euros de las fases previas.

Por su parte, en la Nations League masculina se repartieron 1,5 millones de euros a cada combinado nacional de la Liga A; un millón de euros a los integrantes de la Liga B; hasta 750.000 euros a los de la Liga C y unos 500.000 euros a los de la Liga D. Se sumaron entre 250.000 euros y 750.000 euros para cada ganador de grupo.