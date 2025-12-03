El sueño final incumplido de Peter, el enfermo terminal acérrimo del Ajax que se quedó sin ver su último partido

La historia de Peter ha conmovido en las últimas horas al mundo del fútbol. Este acérrimo aficionado del Ajax, enfermo terminal, se quedó sin poder cumplir su deseo final, el de poder ver una última vez en directo al club de sus amores.

Su sueño fue truncado el pasado domingo por unos violentos que decidieron convertir el encuentro entre el Ajax y el Groningen de la Eredivisie en un patio de pruebas de fuegos artificiales. Peter había sido invitado a aquel partido, pero el árbitro tuvo que suspenderlo ante el masivo lanzamiento de pirotecnia desde uno de los fondos.

El choque se disputó un par de días más tarde a puerta cerrada, y el Ajax hizo una excepción para volver a invitar a Peter al partido. Iba a ser el único espectador en las gradas, pero su estado de salud empeoró de tal manera que le fue imposible cumplir su sueño de poder ver a su equipo en directo una vez más.

Un partido suspendido

Peter se convirtió por unas horas en una de las personas más felices del mundo. Enfermo terminal en un delicado estado de salud, fue invitado por el Ajax, el club de su vida, a ver un partido en directo a pie de campo.

Era una de sus últimas voluntades. Y el pasado domingo la cumplió, aunque en una corta medida. Peter pudo acudir con su hijo Christopher a ver el Ajax-Groningen al Johan Cruyff Arena, pero su experiencia apenas duró unos pocos minutos.

Los que tardaron los aficionados más radicales en convertir el partido en un espectáculo de fuegos artificiales. Uno de los fondos se llenó del humo rojo de las bengalas, y la ola de pirotecnia se apoderó por completo de la situación.

El árbitro tuvo que tomar la decisión irremediable de suspender el partido de manera provisional a los siete minutos de juego. Tras mandar a los jugadores a los vestuarios, una vez que la situación parecía haberse calmado se trató de reanudar el juego.

Sin embargo, este intento duró unos pocos segundos, ya que el espectáculo de pirotecnia volvió a aparecer en la grada. El resultado de todo ello fue la suspensión definitiva del encuentro.

Peter, que había acudido con su hijo a presenciar la fiesta de este partido de fútbol, tuvo que marcharse de nuevo en ambulancia para casa con una profunda rabia.

"Tras la suspensión del partido, volvimos inmediatamente a la ambulancia y nos dirigimos al hospicio. Llegamos allí muy decepcionados", comentó la plataforma WensenAmbulance Noord-Holland.

Sin poder cumplir su sueño

El choque finalmente se disputó dos días más tarde. Este pasado martes y a puerta cerrada, Ajax y Groningen se vieron las caras en el Johan Cruyff Arena. El resultado, un 2-0 favorable a los locales, que son quintos en la Eredivisie.

El Ajax tuvo la deferencia de volver a invitar a Peter al estadio pese a que el encuentro se disputara a puerta cerrada después de los hechos. El aficionado tenía pensado volver a acudir al choque para poder ver una vez más a su equipo en directo, pero todo se torció.

Desde WensenAmbulance Noord-Holland informaron que el estado de salud del hincha empeoró notablemente y que, por lo tanto, no iba a poder acudir al choque.

"Cuando los voluntarios llegaron al hospicio esta tarde para cumplir el último deseo de Peter, lamentablemente se descubrió que su estado había empeorado tanto que su último deseo nunca se cumpliría", escribieron desde la plataforma.