El retorno de Jenni Hermoso: un año de redención de la mano de Sonia Bermúdez y con el Metropolitano a sus pies

El estadio Metropolitano del Atlético Madrid se convirtió este martes en el escenario de la última gran fiesta del fútbol femenino español.

Entre todas las estrellas del combinado de Sonia Bermúdez, una destacó por el cariño recibido desde las gradas. En el minuto 80 del partido entre España y Alemania, Jenni Hermoso pisó el césped por primera vez en una gran final desde su regreso a la Selección.

Fue ese instante en el que una ovación atronadora reconocía algo más profundo: el cierre a un año muy duro para la delantera española y la redención de una futbolista que volvía a su casa.

El resultado ya estaba resuelto: 3-0 para España, doblete de Claudia Pina y un tanto más de Vicky López. Pero las gradas se levantaron para recibir a Jenni.

A los 35 años, la delantera madrileña, ahora en la plantilla del equipo mexicano Tigres, demostró que pese a la larga carrera que ostenta, unos minutos en una final pueden ser algo muy especial.

España se proclamó campeona de la UEFA Women's Nations League por segundo año consecutivo. Lo hizo con un juego arrollador y una plantilla que mezcla juventud, talento y experiencia.

"Me siento muy orgullosa de vestir esta camiseta, de ganar un título más y de seguir disfrutando del fútbol", confesó Hermoso al término del encuentro en declaraciones a RTVE.

Con lágrimas en los ojos, rodeada de su familia y compañeras, cerraba un año complicado y volvía a disfrutar de las mieles del éxito.

El estadio respondió con una ovación continua en cada acción. Cada pase, cada toque, cada movimiento de Hermoso fue celebrado como si se tratara de un gol.

Un año de ausencia

El último partido oficial de Jenni Hermoso con España antes de su regreso de la mano de Sonia Bermúdez fue el 1 de octubre de 2024, en un amistoso ante Canadá disputado en Córdoba.

En aquel encuentro jugó 16 minutos, entrando desde el banquillo en el segundo tiempo. Posteriormente, no fue convocada en las siguientes citas, incluyendo la Nations League y, más adelante, la Eurocopa Femenina 2025, que se celebró entre julio y agosto en Suiza.

Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, Hermoso no formó parte de las listas elaboradas por Montse Tomé, seleccionadora entre septiembre de 2023 y agosto de 2025.

Durante su ausencia con la selección, Hermoso continuó compitiendo a nivel de clubes. Con Tigres, disputó el Torneo Clausura 2025 y el inicio del Apertura 2025, sumando varios goles y siendo titular habitual.

Paralelamente, se llevó a cabo el juicio contra Luis Rubiales, celebrado en febrero de 2025. La sentencia, publicada en junio, condenó a Rubiales por un delito de agresión sexual, aunque fue absuelto del delito de coacciones.

La futbolista no ha comentado públicamente la resolución judicial más allá de sus declaraciones durante el proceso. Desde entonces, ha mantenido un perfil bajo fuera del terreno de juego, centrada en su recuperación deportiva y posterior regreso a la selección.

La última gran cita de Hermoso con la Selección había sido los amargos Juegos Olímpicos de París en los que España cayó en la pelea por el bronce ante Alemania.

Durante ese periodo, la explicación que siempre dio Montse Tomé para justificar su ausencia era que se trataba de una decisión técnica, pero parecía que la relación entre ambas no estaba en su mejor momento.

En rueda de prensa en abril de 2025, al ser preguntada por la ausencia de Hermoso, la entrenadora respondió: "No dejaría fuera a alguien que crea que puede mejorar el rendimiento del equipo".

Más tarde, en su comparecencia judicial en febrero de ese año, reconoció que también influyeron factores como la presión mediática o el contexto generado tras el Mundial 2023.

Una Eurocopa sin Jenni

La decisión de Tomé de no contar con Jenni Hermoso se mantuvo durante el verano y la delantera madrileña no estuvo entre las convocadas para la Eurocopa.

La lista final incluyó a delanteras como Lucía García, Athenea del Castillo, Salma Paralluelo o Eva Navarro.

España llegó a la final, donde fue derrotada por la otra gran favorita, Inglaterra, en la tanda de penaltis (1-1; 3-1 en los lanzamientos). Tras la decepción de ese campeonato, la RFEF decidió no renovar el contrato de Montse Tomé.

Al margen de lo deportivo, la falta de comunicación con algunas futbolistas, las críticas sobre determinados cambios tácticos y la ausencia de algunas figuras como Hermoso motivaron la decisión.

La era Bermúdez

El relevo al frente de España se oficializó a finales de agosto de 2025, cuando se anunció a Sonia Bermúdez como nueva seleccionadora.

La exinternacional con 63 partidos disputados con España, había trabajado previamente en las categorías inferiores y como técnica en clubes nacionales. Su primera lista incluyó la reaparición de Hermoso.

La primera convocatoria de Jenni tras más de un año fuera llegó en octubre de 2025 para disputar la semifinal de la UEFA Women's Nations League ante Suecia.

La madrileña no fue la única que regresó. Mapi León también volvió al combinado nacional tras una ausencia aún más larga que la de Jenni.

En la ida, celebrada en La Rosaleda de Málaga, España ganó 4-0. Hermoso fue suplente y jugó los últimos dos minutos del partido, con el resultado ya definido.

Durante esa ventana FIFA, Hermoso volvió a entrenar con el grupo, aunque su participación fue testimonial. En la vuelta en Estocolmo, no tuvo minutos. No obstante, la convocatoria marcó un cambio de rumbo en su trayectoria internacional, esta vez bajo el nuevo cuerpo técnico.

La Nations League se cerró este martes 2 de diciembre, en Madrid en un Metropolitano con más de 60.000 espectadores, con la final ante Alemania.

En un partido dominado por España, Hermoso volvió a ser suplente. Entró en el minuto 80, cuando el marcador ya reflejaba un 3-0 favorable. Disputó los últimos minutos del encuentro y recibió el cariño tanto de sus compañeras como del coliseo rojiblanco.

Al concluir el encuentro, Hermoso se unió a la celebración del título junto al resto de la plantilla. Jenni aseguró estar "orgullosa de vestir esta camiseta" y expresó su satisfacción por volver a competir en Madrid, su ciudad natal.

La nueva etapa con Sonia Bermúdez al frente de la selección abre un nuevo ciclo. Aunque la delantera madrileña ha cumplido 35 años y su rol dentro del equipo es ahora más secundario, su continuidad dependerá de su rendimiento con su club, Tigres de México, y de la confianza del nuevo cuerpo técnico.

En los próximos meses, España disputará una nueva fase clasificatoria para el Mundial 2027 y se espera que Hermoso pueda volver a ser parte de ese proceso, si su estado físico y nivel competitivo lo permiten.