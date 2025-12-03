La primera jornada empieza a dar sustos entre los equipos de Primera: Getafe y Osasuna sufren en la Copa del Rey

Mario Martín lucha por el balón durante el partido ante el Navalcarnero. EFE

Una jornada de muchos sustos pero al final ninguna sorpresa más allá de la eliminación del Ceuta -de Segunda División- ante el Guadalajara, un equipo de dos categorías inferiores. Sin embargo, Osasuna Mallorca y Getafe sufrieron para sellar su clasificación a la siguiente ronda.

Quien no necesitó de gran esfuerzo para imponerse a su rival fue el Deportivo Alavés. Los del 'Chacho' Coudet se impusieron al Portugalete (0-3) y avanzan a 1/16 aunque el principal objetivo del equipo babazorro sigue siendo la permanencia en Primera División.

El Huesca hizo los deberes ante el Racing de Ferrol, un equipo que el curso pasado compartía categoría con los oscenses. Los de Bolo se impusieron por 0-2 y siguen encontrando sensaciones positivas con su nuevo entrenador.

El trámite seguía su curso, con los equipos de superior categoría imponiendo su lógica, hasta que en el estadio Modular de Zaragoza irrumpió lo inesperado.

Después de el CD Ebro se pusiera por delante en el marcador, el encuentro se convirtió en el más vibrante de la jornada. Osasuna remontó hasta el 2-1 en la segunda mitad, pero el conjunto aragonés, combativo y convencido de sus opciones, empató.

El intercambio de golpes continuó: 2-3, luego 3-3, más tarde 3-4 con un misil de Moi Gómez en el 88, hasta el definitivo 3-5 que selló el triunfo del Osasuna ante un digno rival de Segunda Federación.

Cerca de la sorpresa

En el resto de partidos, el Mallorca superó al Numancia en Soria (2-3). Los de Arrasate no necesitaron de la prórroga pero sí acabaron pidiendo la hora ante un rival que les metió el miedo en el cuerpo en el último cuarto de hora.

Y el Getafe, con más dificultades de las previstas, necesitó la prórroga para eliminar al Navalcarnero (2-3), quien les puso contras las cuerdas tras adelantarse por dos goles de diferencia en el marcador al descanso, lo que obligó a Bordalás a reaccionar.