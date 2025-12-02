Lamine (18), sobre la dificultad de sacarse el carnet de conducir: "Llevo mucho tiempo sin estudiar, pero no tengo prisa"

A sus 18 años, Lamine Yamal ya es una referencia mundial del fútbol. Es titular en el FC Barcelona, figura de la selección española y protagonista habitual de los focos.

Pero, pese a la proyección global y a un contrato multimillonario, el extremo mantiene preocupaciones comunes a cualquier joven de su edad. Entre ellas, aprobar el examen teórico del carné de conducir.

Lo contó con naturalidad en el programa estadounidense 60 Minutes, de la cadena CBS, donde reflexionó sobre esa mezcla de vida adulta y adolescencia que todavía define su presente.

Lamine Yamal, durante la entrevista en el programa '60 minutes'

Hacia la independencia

Lamine explicó que está inmerso en el inicio del proceso para obtener el permiso de conducir.

El joven futbolista lo vive con ilusión, pero también con la honestidad de quien reconoce que volver a estudiar, aunque sea para un examen teórico, se le está haciendo cuesta arriba.

"Es difícil porque al final llevo mucho tiempo sin estudiar desde que he dejado la ESO, entonces tengo que empezar con el teórico y pues poco a poco", explica.

"No tengo prisa, pero sí quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo", admitió durante la entrevista.

La conversación dio un giro más ligero cuando el periodista Jon Wertheim le preguntó qué coche le gustaría comprarse una vez obtenga la licencia.

La respuesta sorprendió por su sencillez y por el tono realista. Lejos de imaginarse al volante de un superdeportivo, Lamine apostó por la lógica y por compartir el momento con los suyos.

"Espero que sea el que todos mis amigos quieran y lo pueda disfrutar. Tampoco será un Lamborghini, pero con un Audi, un Mercedes o un Cupra, me conformo", explicó.

Un mensaje que contrasta con la imagen que suele asociarse al fútbol de élite, donde los vehículos de alta gama forman parte del imaginario habitual.

Al margen del que se compre, pronto Lamine Yamal seguramente recibirá un modelo de Cupra, patrocinador del FC Barcelona, como el resto de sus compañeros. En la última entrega de coches, el joven futbolista se quedó sin su modelo debido a que no había cumplido aún los 18.

Una cara desconocida

El programa 60 Minutes dedicó un amplio retrato a Lamine, repasando su irrupción fulgurante en el fútbol europeo, su vínculo emocional con Rocafonda -el barrio donde creció- y su ascenso meteórico desde que debutó con el Barça con solo quince años.

Las imágenes y testimonios subrayaron su capacidad para deslumbrar en el campo, pero también mostraron a un adolescente que aún lleva aparato dental, hace bromas sobre hablar con el balón y celebra los goles con un gesto dedicado a su código postal, el 08304.

En ese contexto, la escena de un chico de 18 años reconociendo que va a tener que estudiar más de lo que pensaba para sacarse el teórico encaja como una pieza más de un personaje complejo.

Mientras continúa su crecimiento como futbolista y se consolida como uno de los grandes nombres del fútbol mundial, Lamine también avanza en los pequeños pasos que marcan el tránsito hacia la vida adulta.

El carné es uno de ellos. No tiene prisa, dice. Quiere hacerlo bien. Quiere conducir, pero también disfrutar del camino. Y, sobre todo, quiere hacerlo a su manera: sin Lambo, sin excesos, acompañado de sus amigos y con la misma frescura que demuestra cada fin de semana sobre el césped.