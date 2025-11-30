El Barça también sufre por la derrota del Palmeiras en la Copa Libertadores: no ingresará 1.000.000 € por Vitor Roque

El Barça estuvo en la noche del sábado muy pendiente de la final de la Copa Libertadores, no por tener un especial favoritismo hacia los dos equipos (Palmeiras y Flamengo), sino porque había dinero en juego.

El 28 de febrero se cerró el traspaso de Vitor Roque por el Palmeiras por 25,5 millones de euros más otros cinco en variables, convirtiéndose así en el fichaje más caro en la historia de un club sudamericano.

En el 80% de sus derechos que tiene la entidad brasileña, tendría que pagar 1.000.000€ al Barça si conseguían ganar un torneo internacional.

vitor roque perdeu o gol sozinho kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/3EV6vPP0YT — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 29, 2025

El Barça aún podría ingresar ese millón de euros si el Palmeiras conquista otro título internacional mientras siga vigente el contrato de Vitor Roque, que se extiende hasta diciembre de 2029 con el conjunto brasileño.

En otras palabras, el club azulgrana dispone todavía de cuatro años para aspirar a cobrar este bonus por objetivos.

Conviene recordar, no obstante, que el pasado verano el Barça tampoco pudo percibir otros dos millones en variables por Roque. Ese incentivo dependía de que 'Tigrinho' fuera incluido entre los tres mejores jugadores del Mundial de Clubes.

Los otros dos millones variables restantes están vinculados a que el delantero acabe entre los tres finalistas en las votaciones del Balón de Oro, que el futbolista quede entre los tres mejores jugadores del Mundial; que dispute un mínimo del 60% de los partidos como titular; los títulos que celebre el Palmeiras...

A pesar de la derrota en la final de la Copa Libertadores, Vitor Roque ha recuperado un buen nivel en el fútbol brasileño, acumulando 20 goles y cinco asistencias en los 55 partidos disputados con el Palmeiras.

Pese a que su etapa en el Barça fue una pesadilla para el futbolista, no se adaptó y sólo intervino en 353 minutos repartidos en 16 partidos en los que festejó dos tantos, la operación no fue un fracaso para el club catalán.

Un as bajo la manga

Aun así, el club azulgrana casi ha recuperado la inversión que hizo, en 2023, por el futbolista,por el que abonó 30 millones de euros más otros 31 en variables que no se cumplieron.

El Barça se aseguró el 20 por ciento de una futura venta del joven atacante de 20 años, por lo que optaría a ingresar, teniendo en cuenta lo que pagó el Palmeiras, cinco millones.

Es decir, que de confirmarse una nueva operación ya habría recuperado el total de la inversión de 30 que desembolsó en 2023.