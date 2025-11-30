Aitana Bonmatí sufre una fractura del peroné y se pierde el partido de vuelta de la final de la Nations League

La selección española ha sufrido un golpe muy duro a falta de dos días de jugarse el título de la UEFA Nations League femenina ante Alemania: Aitana Bonmatí se ha roto.

La vigente campeona del Balón de Oro se retiró del entrenamiento matutino del domingo tras un mal apoyo en una acción completamente fortuita e inmediatamente fue examinada por el equipo médico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Tras el examen médico, se le ha diagnosticado una fractura en el peroné izquierdo, lo que le obliga a abandonar la concentración y a no poder jugar la final del martes ante la selección germana.

🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | Aitana Bonmatí causa baja por lesión en la concentración de la @sefutbolfem



La centrocampista azulgrana viajará a Barcelona para comenzar su proceso de recuperación.



🔗 https://t.co/biH7eTXgB3.#UWNL | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/6VdyxJW5zm — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) November 30, 2025

Tras el diagnóstico, ha abandonado la concentración en Las Rozas para comenzar su periodo de recuperación. La jugadora natural de Ribas volverá a la Ciudad Condal y a la disciplina del Barça para ello.

Aitana Bonmatí, nacida en San Pedro de Ribas, es una de las jugadoras clave del conjunto azulgrana y de la Selección Española. De hecho, la centrocampista fue la autora del gol de la victoria de España ante Alemania en las semifinales de la pasada Eurocopa de Suiza.

En el partido de ida de la final de la Nations League fue sustituida a los 77 minutos por Athenea del Castillo, aunque la decisión de Sonia Bermúdez fue por una cuestión táctica, ya que Aitana estaba algo cansada, pero no había sufrido ninguna molestia.

Ahora la seleccionadora madrileña tendrá que preparar el partido de vuelta de la final ante Alemania sin una jugadora capital en su once titular. Cabe destacar que España se juega revalidar el título continental tras el empate en el partido de ida.