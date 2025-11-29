Xabi Alonso, sobre Laporta: "Sabemos los mensajes populistas que cada día caen hacia su parroquia"

Girona

En la víspera del duelo frente al Girona, Xabi Alonso compareció este sábado en rueda de prensa con gesto sereno pero discurso firme.

El técnico del Real Madrid, cuestionado por las palabras de Joan Laporta apuntando a una supuesta "barcelonitis" en el club blanco, no esquivó el asunto y lanzó un mensaje directo al presidente azulgrana. "Ya sabemos los mensajes populistas que cada día caen para su parroquia", zanjó.

Más allá del ruido externo, Alonso quiso centrar el foco en el momento del equipo y en la necesidad de dar un paso adelante en la regularidad del juego. Admitió que el Madrid aún no ha encontrado ese encuentro perfecto que todo entrenador persigue.

"Necesitamos la continuidad. Hemos hecho fases de juego muy buenas, pero nos ha faltado el partido redondo. Nos falta constancia. En la fase defensiva hemos ido creciendo. No estoy muy contento con alguna cosa que podemos mejorar, sobre todo de los goles encajados en los últimos partidos. En la construcción, estamos en fase de mejora", explicó.

En esa línea, el técnico rechazó que el equipo haya perdido agresividad, aunque sí reconoció pequeños desajustes que han penalizado al grupo en las últimas jornadas. "El planteamiento siempre ha sido el mismo, hemos tenido algunos desajustes. Queremos seguir siendo agresivos, intensos... Cuando falla la organización, cuesta más", analizó.

Las buenas noticias para Alonso llegan desde la enfermería, especialmente en la línea defensiva. "Recuperamos a Rüdiger y Militao, entran en convocatoria. Con Asencio esperaremos a mañana; y Huijsen no estará, esperamos que en Bilbao sí", confirmó.

La vuelta de los dos centrales aporta músculo, jerarquía y alternativas en una zaga que ha tenido que rehacerse varias veces por las lesiones durante el inicio de temporada.

El técnico también actualizó el estado de varias piezas clave llamadas a marcar diferencias en los próximos meses. Una de ellas es Mastantuono, cuya irrupción había quedado frenada por los problemas físicos. "Está mejor. La pubalgia requiere sus fases, pero ha podido entrenar diez días sin molestias. Estaba sufriendo un poco en el campo y por eso decidimos parar. Está sin molestias y sin dolor", detalló.

En el capítulo de buenas sensaciones, Alonso se detuvo en la evolución de Trent, que empieza a asentarse tras superar su lesión. "Todavía vamos a ver un mejor Trent. Es positivo que tras la lesión haya hecho 90 minutos ante el Elche y ante el Olympiacos. Es su primer año y requiere adaptación, pero él ya va estando a gusto con cómo se siente. Son buenas noticias que él lo sienta", valoró.

Xabi Alonso, en rueda de prensa con el Real Madrid Europa Press

También hubo elogios para Ferland Mendy, que dejó una muy buena impresión en su regreso ante el Olympiacos. "Me dejó muy buen sabor de boca. Era el primer partido desde que estamos que jugábamos con Ferland. Tras una larga lesión, no sabíamos en qué punto iba a poder estar compitiendo. Lo vimos muy bien. Tuvo que jugar los 90 minutos y eso denota las ganas de competir que tiene. Es muy buena noticia".

En el apartado de estrellas, Xabi Alonso confesó la sintonía que mantiene con Bellingham: "Tengo muy buena comunicación con Jude. Es top mundial, pero tiene ganas de mejorar y saber con el gran potencial que tiene. Me gustan los jugadores que tienen esa iniciativa de venir a preguntar qué podemos hacer mejor. Es muy completo", destacó.

La conexión en ataque entre Mbappé y Vinicius es otro de los pilares del proyecto. Alonso subrayó que no solo brillan cuando tienen campo para correr. "Con espacios son muy buenos, pero en otros partidos también lo han hecho. Nos encontraremos partidos contra rivales en bloque bajo. Esa complicidad y lo bien que se llevan se notan en el campo", señaló.

Como colofón, el entrenador quiso remarcar la fortaleza del grupo en el vestuario, pese a los rumores de crisis que roderon al club: "Siempre he sentido que el equipo estaba muy unido, que todos teníamos claro cuál era el objetivo de la temporada".

"Si queremos llegar a abril-mayo con opciones en todo, tenemos que estar conectados en el día a día. Tenemos buena comunicación y conexión por mucho que suenen cosas y lo que se diga", sentenció.