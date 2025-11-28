Katherine, nutricionista del Getafe, desvela lo que comen los jugadores antes de los partidos: "Detalles que son la diferencia"

Por todos es conocida la intensidad con la que juega el Getafe en cada partido. Al fin y al cabo es el sello de José Bordalás, quien le da mucha importancia a este factor para dominar a sus rivales.

La exigencia en los entrenamientos es máxima y eso se traslada los fines de semana a los días de partido, donde el conjunto azulón ha sido objeto de críticas por su estilo de juego, "al límite del reglamento", exponen los propios jugadores rivales e incluso algunos entrenadores.

Sin embargo, más allá del método de Bordalás y Javier Vidal -el preparador físico-, la importancia de la alimentación es tal que los jugadores se deben pesar cada día y el club tiene muy controlada la comida que ingieren los futbolistas.

#vamosgetafe #getafecf #getafefutbol #azulones ♬ Soccer - HeartDrumMachine @nutridesousa ¿Qué comen los jugadores antes de un partido para rendir al máximo? La nutrición también juega su partido: el objetivo es que los jugadores se alimenten para llegar con energía, foco y rendimiento a los 90 minutos Te cuento en este reel la estrategia nutricional detrás. ¿Qué más te gustaría saber sobre la alimentación de los jugadores? Te leo en comentarios👇 #vamosgeta

Katherine De Sousa, nutricionista del Getafe, compartió un vídeo en su cuenta de TikTok explicando la alimentación de los jugadores azulones durante un día de partido. En él muestra desde la concentración hasta la comida en el vestuario instantes antes de comenzar el partido.

"Hoy te muestro cómo nos preparamos en el terreno", afirma Katherine al inicio del vídeo mientras empieza a mostrar todo tipo de platos.

La especialista lanza un mensaje para aquellos que no estén tan acostumbrados y no conozcan todos los detalles del fútbol profesional: "Antes del partido, cada detalle cuenta, desde el primer plato hasta el snack del vestuario. Nada se deja al azar, porque la alimentación también forma parte del rendimiento".

La comida es a modo de buffet y cada jugador selecciona lo que más le apetece y mejor le funciona entre varios alimentos seleccionados a conciencia con un claro objetivo: "Buscamos energías sin pesadez", señala la nutricionista.

Julián Álvarez y Djené pugnan por un balón. Reuters

En esa búsqueda, los protagonistas son los hidratos de carbono, puesto que son fáciles de digerir. Y los alimentos que cobran mayor importancia los días de partido son: arroz, pasta, pan, patata y frutas.

"La nutrición también juega su partido: el objetivo es que los jugadores se alimenten para llegar con energía, foco y rendimiento a los 90 minutos", incide Katherine en su publicación. Si la alimentación es la plantilla entera, los carbohidratos son la estrella del equipo.

En su vídeo, Katherine desvela qué son tan importantes porque "son el combustible principal del músculo durante el esfuerzo".

Los carbohidratos, clave

Estos detalles marcan la diferencia en el Getafe: "Un buen aporte antes del partido asegura que los depósitos de energía estén llenos y el jugador pueda mantener la intensidad hasta el final".

No se comen solos: "Acompañamos con proteína magra como pollo, pescado blanco y controlamos las grasas para evitar digestiones lentas", revela la nutricionista azulona.

La función del nutricionista no acaba al salir de la comida previa, sino que llega hasta el vestuario e incluso, cuando el cansancio aprieta, se extiende durante el partido.

"Antes de salir al campo, una última carga de energía rápida: frutas, geles o gominolas y una bebida isotónica. Pequeños detalles que hacen una gran diferencia cuando llega el momento de competir. Así se prepara la energía de un equipo desde la cocina hasta el terreno de juego", concluye Katherine.