El nuevo Spotify Camp Nou no convence a todos: “Me parece feísimo”, dicen jugadores del Athletic

El regreso del FC Barcelona al renovado Spotify Camp Nou no pasó desapercibido únicamente por el partido. Antes del encuentro ante el Athletic Club, las cámaras de Movistar+ captaron algunas reacciones inesperadas de varios jugadores visitantes al observar el nuevo estadio. Sus comentarios, interpretados por lectores de labios, apuntan a que la renovación no ha impresionado a todos.

“Esto es increíblemente feo”

De acuerdo con las imágenes emitidas por Movistar+, mediante su programa El Día Después, mostraron a un grupo de jugadores del Athletic caminando por el túnel de acceso al campo. En ese momento, Urko Izeta, según el video, habría pronunció: “Me parece feísimo”.

En el mismo video, Álex Berenguer habría reaccionado con ironía al ver las zonas reformadas del estadio: “¿Si está igual, no?”. Esta frase, también interpretada por expertos en lectura de labios, refuerza la idea de que una parte de la plantilla rojiblanca no quedó precisamente impresionada con la reforma.

La reacción de los jugadores del Athletic al nuevo Camp Nou:



🎙 Berenguer: "Si está igual, ¿no?

🎙 Izeta: "Me parece feísimo".pic.twitter.com/3eg1BqaQRc — Athletic Xtra (@AthleticXtra) November 25, 2025

La polémica estética en plena reapertura del Camp Nou

El Barcelona presentó parcialmente su nuevo estadio en este partido, marcado por la expectativa de ver cómo avanzan las obras de uno de los proyectos más ambiciosos de La Liga.

Según Barça Blaugranes, aunque los culés celebraron la goleada por 4-0, parte de la conversación en redes giró en torno a las reacciones del Athletic y al debate sobre si el nuevo Camp Nou está, o no, a la altura visual de lo que se había prometido.

Inconformidad dentro del barcelonismo

La plataforma Nosaltres, vinculado a Víctor Font, publicó un comunicado tras la vuelta del equipo al Spotify Camp Nou, en el que valoró positivamente el retorno al campo pero advirtió de varios “puntos de preocupación”.

El texto puntualizó que los precios de las entradas “dificultan mucho el acceso del socio local” y que esa excesiva presencia de turistas “no aporta la intensidad ni el compromiso necesarios para crear ambiente y presión constantes”.

Además, Nosaltres denunció que el estadio aún “no está completamente terminado” y que la grada de animación no ha sido restituida, lo que provoca un ambiente disperso en el que “los cánticos se inician en puntos diferentes y no tienen seguimiento”. En su comunicado calificó la situación como un “guirigay” que impide que el Camp Nou sea “la olla de presión que debe ser para ayudar al equipo”.