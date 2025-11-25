El Barça naufraga con diez en Stamford Bridge ante el poderío físico del Chelsea y cae de la zona noble de la Champions

Chelsea

Barcelona

Tras el PSG, el Barça se ha vuelto a llevar un baño de realidad, aunque en esta ocasión su verdugo fue el Chelsea, vigente campeón de Europa. A pesar de jugar toda la segunda parte con 10 tras la expulsión de Araujo, ya en la primera parte los azulgrana estuvieron a merced del equipo londinense y las sensaciones son preocupantes [Narración y estadísticas del partido].

El conjunto azulgrana visitó Stamford Bridge consciente de que disputaba el partido más complicado de los tres que ahora restan por jugar y ante un rival directo por terminar entre los ocho primeros -posiciones que dan acceso directo a los octavos de final-, los de Flick jugaron un mal partido.

Desde la llegada del alemán al banquillo resulta difícil ver a un Barça superado por su rival, pues ante el Chelsea estuvieron siempre a su merced.

El poderío físico del conjunto londinense se impuso a un equipo que no tuvo la pausa necesaria para hacer su juego. La defensa azulgrana colapsó, el medio del campo no funcionó y el ataque fue inexistente.

Hasta seis goles necesitó marcar el Chelsea para que tres subieran al marcador: a Enzo Fernández le anularon dos en la primera parte y a Andrey Santos otro al inicio de la segunda. Sí valió el gol que se marcó en propia Koundé, aunque por milímetros no estuvo en fuera de juego Cucurella.

Fueron varios los motivos que explican la debacle del Barça en Stamford Bridge. Ferran Torres falló un gol cantado en el minuto 5 cuando estaba mano a mano con Robert Sánchez y el portero español ya estaba vendido. Un error que le desconectó del partido, por lo que fue sustituido al descanso.

Apenas tuvieron los de Hansi Flick diez minutos de respiro con el balón cuando el Chelsea volvió a implantar un ritmo de juego endemoniado que su rival no supo cómo contrarrestar. Los de Enzo Maresca estaban cómodos, mientras el Barça jugaba a sobrevivir.

Sin embargo, el partido se les complicó aún más cuando Ronald Araujo fue expulsado por doble amarilla. La primera fue por protestarle una acción al colegiado y la segunda por arrollar a Cucurella sin intención de jugar el balón. No protestó el charrúa y Flick ya se temía lo peor.

Porque ahí el Barça ya estaba por debajo en el marcador. El Chelsea se puso por delante tras un centro raso de Cucurella que, entre Ferran Torres y Koundé no logran despejar bien. De hecho, el balón rebotó finalmente en el francés y se coló en la portería. Surrealista.

Anteriormente, el primer gol de Enzo Fernández que no subió al marcador fue por una mano de Fofana en el control previo a dar el pase, mientras que en el segundo por fuera de juego posicional de Moisés Caicedo, quien si bien no tocó el balón antes de que lo recibiese el argentino, sí hizo por jugarlo.

Sin identidad

De nada sirvió que el Barça intentase tener la iniciativa en el juego tras el paso por los vestuarios. Sorprendentemente, Flick quitó a Ferran Torres para dar entrada a Rashford pero no metió a ningún jugador de corte defensivo ante la expulsión de Araujo.

Nueve minutos tardó Estevao en hacer el segundo -aunque Joan García ya había recogido previamente el balón de su portería tras el gol de Andrey Santos que no subió al marcador- con un auténtico golazo.

El brasileño recibió fuera del área tras un mal pase de De Jong a Balde, encaró a Cubarsí, a quien le superó y también hizo lo propio con el lateral y finalizó la acción un poderoso derechazo imparable para el portero del Barça. Ya está. No había nada más que hacer.