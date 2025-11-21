Javier Tebas, al borde de la inhabilitación: el TAD le abre expediente por desvelar información del Barça

Javier Tebas se encuentra al borde de la inhabilitación como presidente de LaLiga. El Tribunal Administrativo del Deporte ha abierto expediente al mandatario de la patronal por una infracción muy grave que tiene que ver con la venta de los palcos VIP del Barça en el Camp Nou.

El presidente de la patronal desveló información confidencial sobre el club culé, y la entidad presidida por Joan Laporta le acusó de incumplir el deber de confidencialidad. Miguel Ángel Galán presentó el escrito al CSD, que posteriormente decidió elevarlo al TAD.

Tebas se enfrenta ahora a una situación límite que podría terminar con su carrera al frente de la patronal. El TAD ya le amonestó en una ocasión en septiembre de 2024 al estimar parcialmente una denuncia presentada por el Real Madrid, por lo que una nueva amonestación le llevaría directamente a la inhabilitación.

Incluso el TAD podría decidir inhabilitarle por este proceso que se abre ahora, algo que también haría que Tebas tuviera que dejar su cargo.

Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes conocedoras del caso, la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte debería conocerse en el mes de enero como muy tarde.

Javier Tebas se enfrenta no sólo a este expediente del TAD, sino a varias peticiones pendientes que han sido formuladas al Consejo Superior de Deportes para que sean elevadas al Tribunal Administrativo del Deporte. Esta que afecta a la confidencialidad del Barça es una de las primeras que ha llegado.

El origen de la denuncia

Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, presentó una denuncia contra Javier Tebas acusándole de "difusión de información confidencial" del FC Barcelona.

Galán entregó al Consejo Superior de Deportes un escrito de más de 50 páginas al que tuvo acceso EL ESPAÑOL en el que acusó a Tebas de haber cometido "cinco infracciones graves" por vulnerar el deber de confidencialidad y los derechos fundamentales de los socios y seguidores del Barcelona.

La denuncia se centró en la publicación del 2 de abril de 2025, donde LaLiga reveló datos delicados sobre un supuesto "incumplimiento del fair play financiero" del Barça. Se indicaba que el club no contabilizó a tiempo 100 millones procedentes de 475 asientos VIP del Camp Nou.

Cinco días después, el Barça emitió un comunicado en el que acusaba a Tebas de "haber vulnerado el deber de confidencialidad", asegurando que "jamás se les concedió permiso para la difusión de estos datos". Horas más tarde, LaLiga retiró esa nota de sus canales oficiales.

Entre los hechos denunciados se incluía la "divulgación de detalles específicos sobre operaciones corporativas" del Barcelona, como la venta de palcos, el cambio de auditor y la situación patrimonial, además de revelar "comunicaciones internas" con el CSD.

También se citaba una "reunión reciente entre Tebas y directivos del Athletic Club" sobre el interés en fichar a Nico Williams, en la que, según la denuncia, se habrían compartido "datos financieros del Barcelona" en un contexto de competencia y sin autorización expresa del club afectado.