La cuenta atrás hasta el final de año de Madrid, Barça y Atlético: calendario apretado, mucho por perder y aún nada que ganar

Siempre se dice aquello de que los títulos no se ganan en noviembre o diciembre, sino más bien allá por el mes de mayo. Esta afirmación tiene una buena base cierta, pero no es menos verdad que sin el camino recorrido en los meses previos ningún esfuerzo final sería suficiente.

Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid afrontan un final de 2025 frenético. El calendario vuelve a ahogar, y en apenas un mes cada uno de estos equipos deberán jugar hasta 10 partidos en tres competiciones diferentes. Todos ellos trascendentes.

Por una parte, siete encuentros de La Liga que ayudarán a configurar la clasificación de mitad de temporada. Por otro, dos partidos de Champions League que encarrilarán o complicarán el pase a octavos de final. Y también el debut en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria a partido único donde no vale relajarse.

Mbappé, ausente en la primera parte del partido. Reuters

El Real Madrid, mejor posicionado

Quien llega en una postura más ventajosa a este sprint de final de 2025 es el Real Madrid. Los blancos son líderes en La Liga con tres puntos de ventaja sobre el Barça, y en Champions son séptimos, dentro de los ocho mejores que entran directamente a los octavos de final sin necesidad del playoff previo.

La maratón de los de Xabi Alonso arranca este mismo domingo en el Martínez Valero ante el Elche. El primero de los seis encuentros lejos del Santiago Bernabéu que tendrá entre todas las competiciones.

Antes de que finalice el año los blancos también se medirán a Girona (Montilivi), Athletic Club (San Mamés), Celta de Vigo (Bernabéu), Alavés (Mendizorroza), Sevilla (Bernabéu) y Real Betis (Bernabéu). Estos dos últimos y el Athletic Club parecen los envites más complicados sobre el papel.

En este maremágnum de partidos ligueros se asomará de vez en cuando la Champions League. Dos oportunidades para consolidarse entre los ocho primeros clasificados, que es lo que importa con este nuevo formato.

El Real Madrid viajará a Grecia la semana que viene para medirse al Olympiacos, mientras que recibirá al Manchester City en uno de los mejores partidos de este final de 2025.

Además, entre el 16 y el 18 de diciembre el conjunto blanco hará su debut en esta edición de la Copa del Rey visitando a un rival de categorías inferiores. Una trampa propicia para las rotaciones en la que hay mucho más que perder que ganar.

El Barça, a despejar dudas

Más exigente parece, a priori, el calendario que tiene que afrontar el Fútbol Club Barcelona de aquí a despedir el 2025. La exigencia de La Liga le llevará a enfrentarse a varios rivales directos, y además tiene el hándicap de tener que recortar los tres puntos de desventaja sobre el Real Madrid.

Los de Hansi Flick han dejado dudas en los últimos encuentros y se ven en la necesidad de espantar los fantasmas y de encauzar su situación en Champions. La exigencia de esta parte del calendario tampoco parece jugar a favor de futbolistas importantes con problemas como Lamine Yamal.

El Barça arranca este periplo final de año con el regreso al Camp Nou este mismo sábado para medirse al Athletic Club. Se espera que la vuelta a casa produzca un golpe de efecto y que este fin de semana se viva una auténtica fiesta.

En La Liga, los culés jugarán también contra Alavés (Camp Nou), Atlético de Madrid (Camp Nou), Betis (La Cartuja), Osasuna (Camp Nou) y Villarreal (La Cerámica). En definitiva, dos 'cocos' como el Atlético y el Villarreal, que actualmente son cuarto y tercero en la clasificación.

En Champions imprime más respeto el encuentro contra el Chelsea en Londres, mientras que el partido contra el Eintracht de Frankfurt debería saldarse con una victoria culé para evitar sustos mayores.

Lamine Yamal, durante el partido contra el Celta. EFE

El duelo de la Copa del Rey ante un rival menor debería ser un pasatiempo para poder dar minutos a los menos habituales o a jugadores de La Masía.

El Atlético, a recuperar terreno

Después de un inicio de temporada complicado, el Atlético de Madrid ha ido recuperando sensaciones a medida que iban avanzando los partidos. Una buena racha que le ha permitido reengancharse a la pelea por La Liga, aunque ya cuenta con seis puntos de ventaja sobre el líder.

El calendario es relativamente amable para los de Simeone en este tramo final de año en cuanto a La Liga se refiere, pero tienen lo más complicado en Champions League, donde se miden a dos equipos en forma como son el Inter de Milán y el PSV.

El Getafe es la primera dificultad de este apretón final de 2025, un equipo que se le da bien a los rojiblancos desde que llegó el Cholo al banquillo. También tendrá que jugar el Atlético ante Real Oviedo (Metropolitano), Barça (Camp Nou), Athletic Club (San Mamés), Valencia (Metropolitano) y Girona (Montilivi).

En la Copa, el Atleti buscará evitar sustos que en temporadas pasadas terminaron pasando factura.

Y por si todo esto fuera poco, después del parón navideño tanto Atlético, como Real Madrid y Fútbol Club Barcelona tendrán que volver enchufados porque les espera la Supercopa de España a todos ellos.