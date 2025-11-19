Sorteo del Mundial 2026: bombos confirmados y paso a paso del sistema que se utilizará

El sorteo de la Copa del Mundo 2026 ya tiene forma definida: los bombos están completos, la sede está confirmada y también el procedimiento que ordenará a las 48 selecciones en la fase de grupos. El evento se celebrará el viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., con inicio a las 12:00 (hora local).

Cómo quedan los bombos del Mundial 2026

La FIFA utilizará cuatro bombos con 12 equipos cada uno, encabezados por los tres anfitriones y por las selecciones mejor posicionadas según el ranking. Esta es la distribución oficial:

BOMBO 1 (Cabezas de serie)

Estados Unidos

México

Canadá

Argentina

Brasil

Inglaterra

Francia

Portugal

Países Bajos

Alemania

Bélgica

España

BOMBO 2

Croacia

Marruecos

Colombia

Uruguay

Senegal

Suiza

Japón

Irán

Corea del Sur

Ecuador

Austria

Australia

BOMBO 3

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Escocia

Paraguay

Túnez

Costa de Marfil

Uzbekistán

Qatar

Arabia Saudita

Sudáfrica

BOMBO 4

Jordania

Cabo Verde

Ghana

Curazao

Haití

Nueva Zelanda

Repechaje Europa 1

Repechaje Europa 2

Repechaje Europa 3

Repechaje Europa 4

Repechaje Intercontiental 1

Repechaje Intercontiental 2

Los anfitriones tienen asignación directa en el cuadro según el calendario: México será A1, Canadá ocupará B1 y Estados Unidos estará en D1.

El proceso previo al sorteo también incluye dos vías clasificatorias pendientes. La UEFA organizará su propio sistema para completar cuatro plazas adicionales del continente, mientras que el repechaje interconfederación se disputará en México en marzo de 2026 y otorgará dos cupos entre seis selecciones.

Paso a paso: así será el sistema del sorteo

El formato respetará la lógica tradicional, pero adaptado a la expansión a 48 participantes. El sorteo armará 12 grupos de cuatro selecciones, extrayendo una bola de cada bombo para completar cada zona. Cada equipo disputará tres partidos en la fase inicial.

Durante el procedimiento se aplicarán las restricciones habituales para evitar repeticiones de confederación en un mismo grupo, salvo en la UEFA, que puede tener hasta dos representantes en una misma zona. Esta regla busca equilibrar la competencia y evitar cruces tempranos entre rivales habituales.

La ceremonia contará con la presencia de autoridades deportivas y políticas además de la posible asistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.