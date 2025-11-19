España se suma a la lista de los 42 equipos clasificados para el Mundial 2026: qué plazas están libres y cuándo es el sorteo

España es ya oficialmente mundialista y, a tenor de los resultados que viene registrando en los últimos partidos (hasta 31 se podrían decir), también una de las grandes favoritas. La vigente campeona de Europa sueña con la segunda estrella y confirmar así que está a la altura de aquella selección que ya hizo historia entre 2008 y 2012 con dos Eurocopas y un Mundial.

El empate frente a Turquía, en una noche cargada de tensión por las ocasiones de ambos equipos, no empaña el recorrido impecable de un grupo que llegará a Estados Unidos, México y Canadá con el convencimiento de poder escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol español.

Ninguna selección ha mostrado el nivel de juego del equipo dirigido por Luis de la Fuente en el último año y medio, ni presume de una profundidad de banquillo comparable. La abundancia de talento es tal que España podría presentarse en el Mundial con dos equipos distintos y ambos tendrían argumentos para llegar lejos, muy lejos.

La Selección Española de Fútbol vuelve a Sevilla dos años después EP

Ante Turquía, la Selección certificó el pasaporte mundialista con un empate ante el único rival que ha discutido el primer puesto del grupo a La Roja. La noche deparó, además, una cifra para la historia: la de los 31 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota que permite igualar el récord europeo que ostentaba Italia tras su brillante periplo entre 2018 y 2021.

Además, ese logro que deja huella en los libros llegaba tras un apabullante saldo de 21 goles a favor y solo dos en contra. Unos números que son un claro aviso al resto de selecciones que opten al título.

Aunque España ya tiene su billete para la cita mundialista de 2026, el cuadro con todos los combinados nacionales aún no está definido.

De las 48 selecciones que participarán en este nuevo formato inédito, 42 ya han asegurado matemáticamente su clasificación. Esto deja un total de seis plazas aún por disputarse.

Las selecciones ya clasificadas: Anfitriones: Canadá, Estados Unidos y México. Asia: Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán. África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez. Conmebol: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Concacaf: Panamá, Curazo y Haití Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza. Oceanía: Nueva Zelanda. Equipos con plaza en la repesca europea (4 billetes): Bombo 1 (Italia, Dinamarca, Turquía y Ucrania), Bombo 2 (Polonia, Gales, República Checa y Eslovaquia), Bombo 3 (Irlanda, Albania, Bosnia-Herzegovina y Kosovo) y Bombo 4 (Suecia, Rumanía, Macedonia del Norte e Irlanda del Norte). Equipos con plaza en el torneo de repesca intercontinental (2 billetes): Bolivia, Nueva Caledonia, República Democrática del Congo, Irak, Jamaica y Surinam.

El bombo de España

En el momento del sorteo aún no se conocerá el nombre de los 48 participantes definitivos y habrá que rellenar seis huecos con los nombres de los ganadores de las repescas de marzo (la europea repartirá 4 billetes y la intercontinental, 2).

Cada bombo tendrá 12 países. España estará en el 1, el de los cabezas de serie, que estará conformado por los tres anfitriones y los nueve mejores del ranking FIFA.

La Selección es la número uno mundial, por lo que no había dudas de su presencia entre los mejores en caso de clasificación. Le acompañarán Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

La gran novedad, aunque no es oficial aún por parte de FIFA, es el procedimiento del sorteo para los equipos que proceden de las repescas.

A diferencia de en anteriores torneos, en los que iban directamente al bombo 4, se da por hecho que esta vez irán a aquellos en los que por ranking caería el mejor de cada una de las repescas a jugar.

Infantino, junto a la Copa del Mundo. REUTERS

La ceremonia oficial de sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D.C., en Estados Unidos, y constituirá un hito histórico al determinar cómo se distribuirán las 48 selecciones en los 12 grupos que conformarán el nuevo formato de competición.​

Este sorteo determinará la configuración final de los grupos para la fase de torneo que se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

El nuevo formato, siendo el primero en la historia con 48 equipos, establece que cada grupo estará conformado por cuatro selecciones, a diferencia de los cinco equipos que participaron en algunas zonas de clasificación.​

Con las grandes expectativas depositadas en el equipo de Luis de la Fuente y considerando su posición privilegiada entre los favoritos globales, el resultado del sorteo podría determinar el camino más o menos asequible hacia las últimas eliminatorias del torneo.

España llega a este momento de definición habiendo cumplido su primer objetivo: la clasificación. Ahora, con la mirada puesta en el sorteo de diciembre y con la certeza de disponer de una gran plantilla, el horizonte apunta hacia una participación en busca de la segunda estrella que consolide la dinastía del fútbol español en el panorama internacional.