El principal problema de Messi cuando llegó a La Masía: "No le gustaba estudiar y con el catalán se quedaba medio dormido"

A lo largo de su carrera deportiva, Leo Messi ha demostrado ser un jugador al que le gusta hablar dentro del campo y no fuera. Al argentino se le ha visto siempre como una persona muy introvertida y su comportamiento ya sorprendió a sus compañeros del Barça cuando estaba en La Masía.

Sito Riera, hermano de Albert Riera -exjugador del Mallorca, Liverpool o Olympiacos-, completó toda su etapa formativa en Can Barça, desde el fútbol base, hasta el filial, antes de cambiar al Espanyol y arrancar una carrera que le ha llevado a Grecia, Ucrania, Polonia o Chipre, hasta terminar en su Manacor natal, a sus 38 años.

En una entrevista con el pódcast Balears en joc, el futbolista ha revelado interioridades de la convivencia en clase con el pequeño Leo Messi durante su primera etapa en la entidad azulgrana.

Messi llegó a la ciudad con tan solo 13 años y se unió a La Masia para completar su escolarización, además de para ser tratado de sus problemas de crecimiento y desarrollar su enorme talento que le ha llevado al lugar donde hoy se encuentra.

"Era un chico muy tímido, como la gente sabe, pero era muy divertido. En el colegio no le gustaba mucho estudiar y muchas veces se quedaba medio dormido", apunta su excompañero.

Riera comentó que sobre todo ocurría con "la profesora de catalán" y quiere suponer que debía pensar "por qué no hablamos no español, si estamos en España".

Sin embargo, su actitud cambiaba por completo en las horas de patio, cuando jugaban al fútbol: "Cuando bajábamos y jugábamos, debíamos ser 25 contra 25, y era un campo pequeñito de cemento. Lo que tú le has visto hacer en el Camp Nou, ya lo hacía allí", asegura el mediocentro.

Riera recuerda con claridad aquellos primeros años junto a quien hoy es un ícono mundial. "Desde entonces se veía que tenía algo distinto", afirmó.

Con el paso de los años, Messi llegado a ser considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El argentino tiene en su haber ocho Balones de Oro y un palmarés que parece inalcanzable.

No obstante, durante su carrera el argentino ha defendido que el talento natural representa apenas el punto de partida.

Leo Messi, en el America Business Forum Reuters

Según sus palabras en el America Business Forum celebrado en Miami el pasado miércoles, desde temprana edad fue consciente de esa capacidad especial, pero el camino hacia la cima requirió enormes sacrificios y un esfuerzo constante para perfeccionar ese regalo divino.

El futbolista enfatizó que, aunque muchas personas en el mundo poseen condiciones naturales excepcionales para el deporte, alcanzar el profesionalismo exige sacrificios considerables que no todos están dispuestos a realizar.