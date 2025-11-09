El Barça asalta Balaídos en un recital ofensivo de ambos equipos y aprieta aún más la lucha por el liderato de La Liga

Celta Vigo

Barcelona

El mejor partido de la jornada y, posiblemente, uno de los mejores de la temporada. Celta y Barça brindaron un auténtico partidazo, donde los azulgranas se acabaron llevando el gato al agua ante un conjunto celeste que acusó en la segunda parte el esfuerzo físico realizado en la primera mitad [Narración y estadísticas con la victoria del Barça].

El partido que firmaron los jugadores celestes y azulgranas fue una oda al fútbol: un ritmo de juego muy alto, polémica, ocasiones en las dos áreas y goles, muchos goles. Por primera vez esta temporada se marcaban cinco goles en los primeros 45 minutos y es que si el espectador quitaba la vista de su televisor, posiblemente ya se perdía uno.

La verticalidad en el juego de ambos provocó que el centro del campo no se utilizara precisamente para poner pausa al partido, más bien lo contrario. Los jugadores del Celta y del Barça solo tenían entre ceja y ceja la portería contraria, lo que resultó en un auténtico espectáculo digno de estudio.

Los jugadores del Barça celebran el primer gol ante el Celta. EFE

Flick quería ahuyentar los fantasmas del empate ante el Brujas el pasado miércoles en Champions y si el alemán terminó molesto con la actitud de sus jugadores, éstos respondieron en Balaídos.

La intensidad con la que entró el Barça al partido provocó que a los diez minutos ya estuvieran por delante en el marcador. Lewandowski celebró su regreso a la titularidad con un hat-trick: el primero de penalti, el segundo un gol de 'killer' y el tercero al rematar un córner ejecutado por Rashford.

De un tiro de Fermín que despejó Marcos Alonso salió un penalti a favor del Barça por mano del defensa celeste. Ni siquiera el andaluz protestó la acción, solo Lamine. Desde el VAR, Valentín Pizarro instó a Alberola Rojas a ver la acción y el resultado fue la pena máxima que acabaría transformando el polaco con suspense, ya que Radu llegó a tocar el balón.

Alberola Rojas señaló penalti por mano de Marcos Alonso tras ser asistido por el VAR. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/qKiih2X357 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

Apenas necesitó un minuto el Celta para empatar el partido. No sin antes Rashford tuviera en sus botas el 0-2 en un mano a mano donde se acabaría imponiendo el portero rumano.

El inglés se plantó solo y perdonó, pero no lo hizo Carreira en la jugada posterior. El Celta aprovechó los múltiples huecos que había a la espalda de la defensa culé y con un remate cruzado el mediocentro batió a Szczesny en una acción en la que generó dudas por no salir de su portería.

Lo acontecido en los primeros 11 minutos de partido era solo el aperitivo de lo que estaba a punto de pasar. El Barça perdonó el segundo en una triple ocasión que terminó con un paradón de Radu a Lewandowski después de que el remate de Rashford se estrellara en el palo y de que el tiro de Fermín fuese repelido por Ilaix Moriba.

La sensación que transmitieron los 22 protagonistas es que el gol no tardaría en llegar, ya fuese en la portería de Radu o en la de Szczesny. Y al filo del descanso la botella se volvió a descorchar.

Un partido de ida y vuelta

Rashford se reivindicó tras haber fallado la ocasión que propició posteriormente el gol del empate del Celta y, con un centro sensacional a Lewandowski, el Barça se puso de nuevo por delante en el marcador.

El inglés volvió a demostrar que su pierna diestra es un peligro constante y el polaco tiró un desmarque perfecto para rematar a placer de primeras con una volea en el área pequeña.

Cuatro minutos fue el tiempo que le duró la alegría al Barça. Hasta que quiso Borja Iglesias con un latigazo potentísimo desde la frontal conforme le vino el balón que le dio Ferran Jutglá, exjugador del conjunto azulgrana.

Los de Hansi Flick encajaron muy bien el gol y metieron una marcha aún mayor antes del descanso. No había tregua en el partido y en el 48' -se habían añadido seis minutos-, Lamine volvía a poner por delante a su equipo.

Rashford volvió a superar por potencia a Mingueza y tras un desborde puso un centro que desvió Ilaix Moriba y el balón le cayó al extremo azulgrana, que no perdonó ante Radu.

Lamine Yamal celebra el gol marcado ante el Celta. Reuters

Cinco goles se marcaron en los primeros 45 minutos de partido y pudieron ser más, porque tanto Radu como Szczesny evitaron más de uno.

Imposible para los dos equipos mantener ese ritmo de juego en la segunda parte, los jugadores entraron a la segunda parte con menos intensidad. El Barça dominó con largas posesiones del balón y amenazó con conseguir el cuarto, mientras que el Celta se replegó y decidió buscar el empate a través de los contraataques.

Los de Claudio Giráldez no consiguieron generar el mismo peligro que en la primera parte y con el paso de los minutos se fueron hundiendo en su propio área. La amenaza del cuarto sobrevolaba el área celeste y la conexión Rashford - Lewandowski terminó por sentenciar el partido.

El polaco remató el córner del inglés con gran sutileza y celebró su regreso a la titularidad con un hat-trick. Los años no pasan por él y su olfato goleador sigue intacto, lo que pone en un aprieto a Flick en la lucha por la titularidad con Ferran Torres.