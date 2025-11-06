Tchouaméni, 3 semanas de baja: el Real Madrid anuncia que sufre una lesión tras la derrota contra al Liverpool

Aurélien Tchouaméni, en un partido con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

El Real Madrid afronta un nuevo revés en su temporada. Aurélien Tchouaméni, uno de los pilares del mediocampo merengue, ha caído lesionado tras el amargo partido disputado en Anfield contra el Liverpool este pasado martes.

La derrota por la mínima ante los reds no solo dejó un sabor amargo en lo deportivo, sino que también privó al conjunto blanco de una de sus piezas fundamentales durante las próximas semanas.

Los servicios médicos del club confirmaron el jueves que el internacional francés presenta una lesión muscular en el semitendinoso de su pierna izquierda.

Aunque el parte médico oficial indica que la evolución del jugador marcará los plazos definitivos, las primeras estimaciones apuntan a que el centrocampista permanecerá alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente tres semanas.

Este contratiempo supone un dolor de cabeza adicional para Xabi Alonso, quien ya venía lidiando con múltiples ausencias a lo largo de la campaña.

La lesión de Tchouaméni representa una pérdida significativa en el equilibrio táctico del equipo. El galo se ha consolidado como el ancla del mediocampo madridista, aportando contundencia defensiva y capacidad de recuperación de balón.

Su ausencia obligará al técnico a reorganizar el centro del campo en un momento crucial de la temporada, con partidos importantes tanto en el campeonato doméstico como en competiciones europeas.

Una acción de Tchouaméni durante el partido contra el Liverpool Reuters

El encuentro de Anfield había sido especialmente intenso para el mediocentro francés. Además del esfuerzo físico en un partido de altísima exigencia ante uno de los equipos más en forma de Europa, Tchouaméni protagonizó una de las acciones más polémicas del encuentro cuando un disparo impactó en su brazo dentro del área madridista.

La jugada generó controversia y fue revisada por el VAR, aunque finalmente el colegiado determinó que no existía infracción sancionable al considerar que el brazo se encontraba en una posición natural.

Valverde, listo para Vallecas

Sin embargo, no todo son malas noticias para el conjunto blanco. Aunque inicialmente existió preocupación por el estado físico de Fede Valverde, quien también finalizó el partido con molestias musculares, las pruebas médicas han descartado cualquier lesión del uruguayo.

Esta noticia alivia considerablemente la situación del equipo, ya que Valverde se perfila como una pieza clave para compensar la ausencia de Tchouaméni en las próximas jornadas.

La baja del centrocampista francés tendrá consecuencias inmediatas. Tchouaméni se perderá el compromiso liguero ante el Rayo Vallecano y tampoco podrá acudir a la concentración de la selección francesa durante el parón internacional de noviembre.

Eduardo Camavinga emerge como el candidato natural para ocupar la posición de mediocentro defensivo durante este periodo, un rol que ya ha desempeñado con solvencia en ocasiones anteriores.

El objetivo del cuerpo técnico y médico será recuperar al jugador para los compromisos de finales de noviembre, especialmente pensando en el crucial encuentro de Champions League ante el Olympiacos.

Mientras tanto, el Real Madrid deberá demostrar su profundidad de plantilla para mantener el ritmo competitivo en todas las competiciones durante esta nueva ausencia.