El Villarreal naufraga ante el Pafos y se complica mucho su futuro en la Champions

Los de Marcelino firmaron un partido nefasto y el gol de Luckassen en la primera acción de la segunda parte acabó siendo definitivo.

Pafos

Villarreal

Llegaba en un gran estado de forma, pero el Villarreal sufrió un batacazo en su visita al Pafos (1-0). Los de Marcelino, totalmente inoperantes desde el minuto 10, cayeron ante una de las cenicientas de la competición y se complicaron sobremanera su futuro en la Champions League.[Narración y estadísticas del partido].

Mikautadze y Pepé perdonaron dos goles muy claros nada más comenzar el encuentro. No lo sabían los amarillos, pero esos dos fallos acabaron condenándoles. El gol del Pafos llegó en la primera acción de la segunda parte. Un córner al punto de penalti que cabeceó Luckassen ante la falta de contundencia de la zaga castellonense.

Se encerraron los chipriotas y el Villarreal, con muy poco de fútbol, acabó intentando la remontada a la desesperada. Apenas dispusieron de ocasiones claras de gol, el Pafos aguantó muy bien parapetado en su área y los hombres de Marcelino se fueron de vacío en un choque en el que esperaban sumar de tres.

El Villarreal pierde contra el Pafos de Chipre en la Champions League y solo suma 1 punto en 4 partidos.



Ha caído contra un equipo fundado en 2014, que juega la Champions por primera vez en la historia y que no va ni primero en su liga.



Ridículo enorme. pic.twitter.com/BUsTnjsyGw — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 5, 2025

El panorama es muy complicado para el Villarreal tras el tropiezo ante el Pafos. Suman un punto de 12 posibles y en el horizonte están Dortmund, Copenhague, Ajax y Leverkusen. No pueden fallar si quieren estar en el playoff de acceso a los octavos de final. Cualquier tropiezo puede ser definitivo.

