El Real Madrid celebrará la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes el 23 de noviembre

La Asamblea General Ordinaria de socios representantes del Real Madrid se celebrará el domingo 23 de noviembre de forma presencial y telemática en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, informó el club.

Se celebrará a las 9:00 en primera convocatoria y a las 10:00 en segunda, si fuera preciso.

El orden del día empieza con el informe del presidente y continúa con el examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto, la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al Ejercicio 2024/2025.

Después se examinarán y aprobarán, en su caso, el presupuesto consolidado de ingresos y gastos y el proyecto de actividades para el ejercicio 2025/2026 y se propondrán las cuotas sociales para la temporada 2026/2027. La asamblea acabará con los ruegos y preguntas.

El Real Madrid cerró la temporada con un beneficio de 24 millones de euros después de impuestos y unos ingresos ordinarios de 1.185 millones, cifra que supone un crecimiento del 10 % respecto al curso anterior.

El club superó por segundo año consecutivo la barrera de los mil millones sin incluir traspasos de jugadores, una marca inédita en el fútbol mundial.

El informe económico incluye además los mejores registros de EBITDA en la historia de la entidad blanca: 243 millones de euros (208 millones sin enajenación).

La situación patrimonial también refleja fortaleza: 598 millones de patrimonio neto, 166 millones de tesorería y una deuda neta de solo 12 millones a 30 de junio de 2025, con un ratio deuda/EBITDA de 0,0x.