Mbappé y el PSG, citados ante un tribunal laboral en París el 17 de noviembre

El enfrentamiento legal entre Kylian Mbappé y el PSG continúa intensificándose con una nueva cita judicial programada para el 17 de noviembre de 2025 a las 13 horas ante un tribunal laboral en París.

Esta audiencia se centrará en la recalificación del antiguo contrato de trabajo de la estrella francesa, específicamente sobre si debe considerarse de carácter temporal o indefinido, según fuentes judiciales citadas por la agencia AFP.​

El núcleo del conflicto radica en los 55 millones de euros que Mbappé reclama al club parisino por impagos de salarios y primas correspondientes a los últimos meses de su estancia en el Parque de los Príncipes.

Estos pagos incluyen los salarios de abril, mayo y junio de 2024, así como la prima de renovación acordada en 2022 con fecha de pago del 29 de febrero de 2024. La disputa ha escalado a través de múltiples instancias, con victorias parciales para ambas partes en diferentes momentos del proceso.​

El delantero del Real Madrid ya ha logrado pronunciamientos favorables en instancias francesas. En octubre de 2024, la Comisión Jurídica de la LFP falló a su favor, ordenando al PSG el pago de la suma reclamada. Sin embargo, el club parisino ha rechazado sistemáticamente estas decisiones, argumentando su falta de carácter vinculante y llevando el caso a los tribunales competentes.

En abril de 2025, el equipo legal de Mbappé logró el embargo preventivo de 55 millones de euros de las cuentas bancarias del PSG. No obstante, en mayo de 2025, un tribunal de París ordenó el levantamiento del embargo cautelar, lo que representó un revés judicial significativo para el jugador.​

Los argumentos parisinos

La defensa del PSG se basa en la existencia de un supuesto acuerdo verbal alcanzado en agosto de 2023 entre Mbappé y el presidente del club, Nasser Al-Khelaifi. Según la versión del club, el jugador habría aceptado renunciar a 55 millones de euros para preservar la salud financiera del PSG, permitiendo así su salida gratuita.

Por el contrario, el entorno de Mbappé rechaza categóricamente la validez de este supuesto acuerdo verbal, calificándolo como una "narrativa fantasiosa". Sus abogados argumentan que "una conversación no tiene valor jurídico" y que el contrato original debe respetarse íntegramente.​

Al-Khelaïfi y Kylian Mbappé EFE

Las implicaciones trascienden lo meramente económico. Mbappé solicitó la intervención de la UEFA a través de correspondencia enviada a la Federación Francesa de Fútbol.

En enero de 2025, el PSG reconoció ante la UEFA la existencia de la reclamación de Mbappé, declarando una deuda de 55,4 millones de euros. En julio de 2025, Mbappé retiró su demanda por acoso moral e intento de extorsión que había presentado en mayo contra el PSG, concentrándose exclusivamente en recuperar sus salarios adeudados ante el juzgado laboral.​