Courtois, el último bastión de un Real Madrid desbordado en Anfield: ocho paradas y un nuevo milagro en la Champions

Liverpool

Real Madrid

Durante el partido ante el Real Madrid, a muchos de los aficionados presentes en Anfield les vino a la memoria aquel 28 de mayo de 2022. El Liverpool perdió la final de la Champions en una noche donde solo hubo un jugador que les privó de levantar la 'Orejona': Thibaut Courtois.

El belga hizo un total de 9 paradas siendo siete de ellas dentro del área. El portero del Real Madrid estableció un récord en una final de Champions desde que existen registros oficiales.

Tres años y medio después, el Liverpool se impuso al conjunto blanco por la mínima en Anfield (1-0) en otra exhibición de Courtois. Ocho paradas en 97 minutos, solo un gol encajado cuando los goles esperados del equipo red eran de 2,58. ¿La explicación? Quizás la respuesta solo se obtenga a través de lo divino.

Los 27 minutos en los que estuvo presenciando tranquilamente desde su portería cómo los dos equipos trataban de hacerse con el control del partido fueron un espejismo. A Courtois le empezaron a llover misiles, uno tras otro e inexplicablemente el electrónico de Anfield seguía reflejando un 0-0.

"He intentado sostener al equipo. Es una pena. La segunda parte, sobre todo hemos hecho demasiadas faltas cerca del área y ellos son buenos en eso", analizaba en zona mixta una vez acabado el partido.

A nadie le sorprende que el portero del Real Madrid deje en cada partido su sello con un paradón, pero sí resulta aún difícil comprender el recital que acostumbra a hacer el belga en la portería cuando las cosas se ponen serias para su equipo.

Si el conjunto blanco llegó con opciones al final del partido es gracias a Thibaut Courtois. Los de Xabi Alonso no recibieron una goleada porque el belga ve el escudo del Liverpool y se convierte en un gigante.

Evitó ocho goles, tal y como reflejan las estadísticas. Dos a Szoboszlai, uno a Mac Allister, uno a Van Dijk, otro a Ekitiké y el último a Gakpo. Remates claros, a bocajarro. Courtois no pudo sacarlo todo, y el equipo le devolvió poco o nada. Un disparo de Bellingham, algo de Mbappé y poco más.

Si Iker Casillas recibió el apodo de 'El Santo', la verdad es que Courtois no iba a ser menos. En cada partido hay, al menos, un milagro.

Esto no solo provoca la supervivencia del Real Madrid en los partidos, sino que en la comparación entre quién es el mejor portero de la historia del club los argumentos a su favor sean cada vez mayores.

Courtois evita el gol de Gakpo. EFE

Con 33 años, después de superar una rotura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda y del menisco de la derecha, había dudas sobre si Thibaut Courtois volvería a ser el mismo. Por actuaciones como las que hizo en la noche del 3 de noviembre en Anfield la discusión está cerrada.

Él se ha encargado de hacerlo como hace con el cerrojo que defiende su portería. Ante el Liverpool, solo Mac Allister fue capaz de derribar un muro que parecía inexpugnable. Con un remate a bocajarro, a seis metros de donde se encontraba el portero del Real Madrid, el argentino marcó el único gol del partido.

Un auténtico recital

Antes lo había intentado hasta en dos ocasiones Szoboszlai y en ambas ocasiones el belga le ganó la partida al húngaro. Wirtz encontró fisuras en la defensa madridista y con espacios por delante puso un centro para que Szoboszlai, a quemarropa, abriera el marcador.

"Hay que ocupar espacio y vi que eran un 2 contra 1 y que venía solo. Si me quedo en la portería es un penalti casi imposible de parar. Cuando he visto el pase he ido a reducir, tengo manos y brazos largos y es una parada no del manual del portero, pero sirve también", admitió al término del encuentro.

.@thibautcourtois: "La falta del gol quizá no era necesaria, pero tampoco creo que lo fuera"



"Fuera de casa podemos mejorar contra equipos difíciles".#LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/uapxpIx3D3 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2025

El Real Madrid salió de Anfield derrotado tal y como sucedió ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Sin embargo, el proyecto sigue haciéndose cada vez más fuerte -también con estos varapalos- y el resultado obtenido ante el Liverpool dista mucho del 4-0 de la temporada pasada.

Y es que para tranquilidad de Xabi Alonso, los jugadores, la afición y el club, las victorias se consiguen desde atrás y ahí el Real Madrid tiene al mejor portero del mundo.