Club Brujas - Barça, Champions League: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

El Barcelona, en 'modo supervivencia' por las bajas, buscará este miércoles en Brujas dar otro paso adelante en su juego para sumar una victoria que le permita asentarse en la lucha por obtener el billete directo a octavos de final de la Champions League.

Después de pasar página de la derrota en el Clásico con una victoria pragmática contra el Elche (3-1), el equipo de Hansi Flick afronta otra prueba de resiliencia ante un rival más peligroso de lo que dice la clasificación de la fase liga donde es vigésimo con tres puntos.

Será la tercera vez en su historia que el Barça se enfrenta al Brujas en la Champions. En los dos partidos previos de la fase de grupos de la temporada 2002-03, el conjunto azulgrana ganó en el Camp Nou (3-2) y 0-1 en Brujas, en un partido que significó el debut oficial de Andrés Iniesta con el primer equipo.

El Brujas, que actualmente ocupa el segundo puesto en la liga belga, llega al partido de Champions tras haber ganado 2-1 al FCV Dender, farolillo rojo de la Jupiler Pro League.

El conjunto belga, que perdió 4-0 contra Bayern de Múnich en la última jornada europea, cayó por la mínima frente al Atalanta (2-1) y se estrenó con una goleada ante el Mónaco (4-1), cuenta con jóvenes talentos como el extremo griego Christos Tzolis, el central ecuatoriano Joel Ordóñez y el pivote serbio Aleksandar Stankovic.

¿Cuándo se juega el partido de Champions entre el Brujas y el Barça?

El duelo entre los belgas y el conjunto azulgrana se disputa este miércoles 5 de noviembre a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00 horas y en Argentina las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de Champions entre el Brujas y el Barça?

El encuentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions se disputa en el estadio Jan Breydel. Un feudo con capacidad para 29.000 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido de Champions entre el Brujas y el Barça?

Este choque de Champions entre belgas y españoles se podrá ver en España a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra.