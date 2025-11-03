Huijsen defiende a Vinicius: "Habéis hecho mucho lío sobre eso y no era para tanto"

Dean Huijsen, en la rueda de prensa previa al partido contra el Liverpool. REUTERS

Dean Huijsen compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido de este martes de Champions frente al Liverpool. El central español, que vuelve a Inglaterra, hizo balance del conjunto 'red' y de lo que espera de cara al duelo.

El central del conjunto blanco aseguró que "no será un problema" volver a Anfield y apuntó que prefiere haber "entrenado en Valdebeas" antes que en el feudo del club inglés.

Huijsen habló de sus cualidades, en las que destaca "la salida de balón", pero afirmó que "Xabi Alonso me pide muchas más cosas".

Su estado mental y físico

"Mentalmente estoy muy bien, estoy muy contento, es mi sueño y espero dar muchas alegrías a los madridistas".

Jugar con Militao

"Es un central muy completo, fuera del campo también es muy buena gente. Estamos bien juntos".

Disculpas de Vinicius

"En la prensa se escribe mucho y habéis hecho mucho lío para algo que no era para tanto. Ha pedido perdón, que me parece justo. Estas cosas pasan en el fútbol".

Anfield

"Para mí, que ya he jugado aquí, no será ningún problema. Sólo es un campo de fútbol. Son los jugadores los que juegan. Prefiero entrenar en nuestra ciudad deportiva que hacerlo aquí".

Elección por el Real Madrid

"Es un sueño, quería jugar en el mejor equipo del mundo. Creo que encajaba bien en la idea de Xabi y en el plan del club. Estoy muy contento de estar aquí".

Su progresión en Juventus y Roma

"En Italia fui a aprender cómo defender bien, y aprendí mucho. Estoy muy agradecido con Juventus y Roma. Fue decisión de ellos dejarme ir, pero me siento muy agradecido. Y me lo pasé muy bien allí".

Mbappé

"Si ganó la Bota de Oro, no puede ser que estaba en mal estado el año pasado. Estamos muy contentos con él".

Qué le pide Xabi

"Creo que tengo buena salida, intento ayudar al equipo donde puedo. Xabi me pide también eso, y más cosas, claro. Estoy contento".