La alineación confirmada del Real Madrid contra el Liverpool en la jornada 4 de la Champions League

El Liverpool recibe este martes 4 de noviembre al Real Madrid en el partido más esperado de la cuarta jornada de la Champions League. Anfield acoge el siempre esperado cara a cara entre dos clásicos del fútbol europeo.

El encuentro comienza a las 21:00 horas en el legendario estadio británico, en un choque que enfrenta a dos realidades completamente distintas: la excelencia merengue frente a una crisis sin precedentes de los Reds.

Xabi Alonso mantendrá la estructura que le ha permitido lograr tres victorias consecutivas en la competición. El once probable será: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinícius.

Una alineación que respeta el esquema de juego ofensivo del entrenador tolosarra y que, tras lo visto en El Clásico, se asentaría como el once de gala del Real Madrid en esta fase de la temporada.

En defensa, el técnico merengue hace frente a las bajas de Antonio Rüdiger y David Alaba, dos de sus centrales, aún aquejados de lesiones musculares. A estas se suma la larga ausencia de Dani Carvajal, quien fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha tras El Clásico contra el Barcelona y podría estar fuera entre seis y diez semanas.

Estas ausencias obligan a Xabi Alonso a mantener la apuesta por los habituales: Dean Huijsen formará dupla de centrales con Éder Militao, mientras que Fede Valverde ocupará la lateral derecha, posición en la que se ha ido habituando en los últimos compromisos.

Xabi Alonso también espera poder contar con Trent Alexander-Arnold, que regresa a Anfield, pero su recuperación de una lesión muscular en el bíceps femoral ha ido lenta y todavía no ha tenido minutos desde su regreso al equipo.

A pesar de estas dificultades, el Real Madrid llega a Anfield líder invicto de la Champions con tres victorias en tres partidos y nueve puntos acumulados. En La Liga es absolutamente dominante con diez victorias en once jornadas y treinta puntos de treinta y tres posibles.

El equipo viene de golear 4-0 al Valencia el fin de semana, consolidando la excelente forma de Kylian Mbappé, quien acumula 17 goles en 13 partidos esta temporada y se erige como máximo goleador del torneo continental.

En contraste, el Liverpool atraviesa una crisis deportiva sin precedentes. Arne Slot ha visto cómo su equipo encadena una racha desastrosa con solo dos victorias en sus últimos ocho partidos. Los Reds sufrieron cuatro derrotas consecutivas en Premier League ante Chelsea, Manchester United, Brentford y una goleada de 0-3 ante Crystal Palace en la EFL Cup, aunque lograron recuperarse venciendo al Aston Villa.

En Champions tienen seis puntos tras perder su primer encuentro, lo que los sitúa muy por debajo del nivel esperado de un club que aspira a conquistar Europa.

El Madrid parte como favorito. Para los merengues se trata de una ocasión perfecta de mantener su invicto continental en uno de los escenarios más exigentes de Europa, mientras que para el Liverpool representa una última oportunidad de frenar la inercia ganadora del conjunto blanco.

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Gakpo; y Ekitike.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Mbappé y Vinicius.