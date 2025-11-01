Endrick deshoja la margarita: una cesión en el extranjero o quedarse en La Liga para optar a la doble nacionalidad

"Se tienen que dar los contextos para que tenga minutos". Esas fueron las palabras de Xabi Alonso sobre Endrick en la previa del partido liguero frente al Valencia. El brasileño todavía no se ha vestido de corto esta temporada y la situación se está volviendo cada vez más insostenible.

A sus 19 años, Endrick necesita minutos y todo hace indicar a que no podrá disfrutarlos a corto plazo en el Real Madrid. Las lesiones desde el Mundial de Clubes le han lastrado y su vuelta a la dinámica de grupo no está siendo nada fácil.

Faltan justamente dos meses para que se abra el mercado invernal y todos los caminos parecen ir hacia una cesión hasta final de temporada.

Esta fórmula no es nueva en el Real Madrid. De hecho, muchos jugadores que luego han triunfado en la Casa Blanca han tenido que hacer la 'mili' lejos del Bernabéu. La confianza del club en Endrick es total. Es el futbolistas quien debe ahora buscar una solución para responder y ganarse un hueco en el puesto de '9' del rey de Europa.

El último caso más sonado es el de Mariano. Bien es cierto que el delantero dominicano salió rumbo al Lyon mediante un traspaso, pero regresó al año siguente después de marcar 21 goles en 48 partidos con el conjunto galo. Fue titular indiscutible y logró ofrecer su mejor versión para estar de vuelta en Madrid.

Seis meses de Erasmus

De hecho, es el propio Lyon quien parece más cerca de hacerse con los servicios de Endrick en caso de que salga cedido en enero. Allí encontraría una competencia razonable por el puesto de delantero centro, con menos presión mediática que en Madrid y espacio para desarrollarse.

El club está en plena reconstrucción tras la baja de titulares como Lacazette o Mikautadze, por lo que el joven brasileño podría asumir responsabilidades de forma natural y sin la exigencia desmedida de otros grandes equipos, lo que facilita su crecimiento y consolidación.​

Además, el hecho de que el Lyon juegue competiciones europeas (Europa League) le sirve para tener pruebas de mucho mayor nivel. También le podría favorecer la presencia de Fonseca en el banquillo. Habla portugués, un punto a favor para Endrick, y tiene fama de desarrollar el talento joven.

Más allá del Lyon, el Marsella podría ser la otra opción dentro del fútbol francés. En el resto de Europa le vendría bien el ritmo y los espacios de la Bundesliga, pero no ha sonado su nombre en Alemania. En la Premier, la liga por antonomasia, se le ha relacionado con una posible llegada al West Ham.

Este sería un caramelo envenenado. El club londinense atraviesa una situación muy delicada y llegar a ese vestuario podría contagiarle la mala dinámica y desaprovechar por completo su cesión.

La opción de España

Sin embargo, el futuro más inmediato de Endrick podría estar en La Liga. En este contexto, la Real Sociedad emerge como una de las alternativas más interesantes para el joven atacante, especialmente después de lo que ocurrió el pasado verano.​

El acuerdo entre el Real Madrid y el conjunto donostiarra estaba prácticamente cerrado y faltaban literalmente días para que se oficializara la operación. Sin embargo, una caída en su lesión de isquiotibiales durante el Mundial de Clubes frenó en seco la operación, dejando todo en suspenso.​

La Real Sociedad mantiene su interés en Endrick y tiene previsto volver a la carga en enero. El club vasco tiene experiencia en gestionar cesiones procedentes del Real Madrid y podría ofrecer al brasileño algo fundamental: minutos de calidad en La Liga para continuar su desarrollo.

Endrick celebra con el Real Madrid Europa Press

Más allá de lo deportivo, existe un factor administrativo crucial que podría inclinar la balanza hacia opciones españolas: la obtención de la doble nacionalidad. Para futbolistas brasileños como Endrick, la ley española establece que solo se necesitan dos años de residencia continuada en territorio español para poder solicitar la nacionalidad española, a diferencia de los diez años que se exigen a ciudadanos de otros países.​

El problema es que, si Endrick acepta una cesión fuera de España, el contador de residencia se reinicia a cero. El joven llegó a Madrid en julio de 2024, lo que significa que necesita permanecer en el país hasta julio de 2026 para poder obtener el pasaporte español. Salir cedido a Francia, Inglaterra o cualquier otro país europeo interrumpiría ese proceso y lo obligaría a comenzar de nuevo cuando regresara.​

Obtener la nacionalidad española no es un tema menor para un futbolista en su situación. Con el pasaporte español, Endrick dejaría de ocupar plaza de extracomunitario, una limitación que afecta directamente a su valor de mercado y a las posibilidades de inscripción en clubes españoles y europeos.

Además, le proporcionaría mayor libertad de movimiento en toda la Unión Europea, facilitando posibles transferencias futuras y consolidando su estatus administrativo en el continente.

Todavía quedan dos meses para que se abra el mercado de fichajes. Todo apunta a una salida. Endrick quiere jugar el Mundial. Pero el fútbol viaja muy rápido y su situación puede cambiar de un momento a otro. De momento, el brasileño sigue enfocado por si recibe la oportunidad contra el Valencia.