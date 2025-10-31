Quién es Mateo Busquets Ferrer, el árbitro que pitará el Real Madrid - Valencia: sus antecedentes y polémicas

El último partido en el Santiago Bernabéu antes del tercer parón de selecciones de la temporada. El Real Madrid se cita con el Valencia en un partido que también forma parte de los 'clásicos' del fútbol español.

Con el reconocimiento que la afición madridista tendrá con Mbappé por la Bota de Oro y el mal recuerdo para el conjunto blanco del último enfrentamiento ante el Valencia, cuando en abril un gol de Hugo Duro en el minuto 95 provocó que aquel equipo dirigido por Carlo Ancelotti se despidiera de la lucha por el título, asoma un duelo con solera.

Para uno de los partidos de la jornada, el que enfrenta al Real Madrid ante el Valencia en el Santiago Bernabéu, el CTA ha decidido que Mateo Busquets Ferrer sea el encargado de impartir justicia sobre el verde, mientras que en la sala VOR estará Daniel Trujillo Suárez.

Mateo Busquets le ha arbitrado cinco veces al Real Madrid en Primera, con un balance de tres triunfos blancos y dos empates. Uno de esos encuentros fue el derbi en el Metropolitano de la temporada pasada. Acabó 1-1 y el colegiado no dudó en parar el partido por los incidentes que hubo en la grada.

Por su parte, el colegiado mallorquín ha dirigido tres partidos al Valencia en Primera. Al equipo 'che' no le ha ido nada bien con él en el campo ya que ha perdido dos encuentros y empatado uno.

Sus polémicas

En el recuerdo del Real Madrid con Busquets Ferrer hay dos momentos clave: el penalti pitado sobre Lamine Yamal ante el Rayo Vallecano y lo acontecido la temporada pasada en el derbi del Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

El Rayo Vallecano y el Barcelona firmaron un empate intenso, pero el foco del encuentro se situó en una decisión arbitral de Mateo Busquets Ferrer que condicionó el desarrollo del partido.

Un penalti señalado sobre Lamine Yamal encendió los ánimos locales, sobre todo porque la jugada no pudo ser revisada al no funcionar la conexión con la sala VOR durante toda la primera parte.

El penalti que Busquets Ferrer señaló a favor del FC Barcelona 🎥



Lamine transformó la pena máxima y adelantó al conjunto de Hansi Flick. El problema no fue solo la duda de la jugada, sino la ausencia del VAR en pleno año 2025, algo que los jugadores del Rayo no podían dar crédito.

El momento más revelador se vivió en el túnel de vestuarios al descanso. Las cámaras de DAZN captaron a Isi Palazón dirigiéndose a sus compañeros y dejando una frase que ya forma parte de la controversia: "Chavales, el árbitro acaba de asumir el error. Lo acaba de asumir".

Con solo 31 años de edad, nacido en Palma de Mallorca el 31 de octubre de 1993, Busquets Ferrer es uno de los colegiados más prometedores del fútbol nacional, que ha experimentado un ascenso meteórico a través de las categorías españolas.​

Su trayectoria arbitral ha sido excepcional. Tras cuatro años en la tercera categoría española, el árbitro mallorquín saltó a Segunda División en la temporada 2022-2023, donde dirigió 24 encuentros entre la liga regular, la Copa del Rey y el playoff de ascenso, acumulando un total de 121 tarjetas amarillas, seis dobles amarillas, siete rojas y seis penaltis señalados.

En la máxima categoría española, Busquets Ferrer ha consolidado su presencia como un arbitrador versátil y experimentado. Ha dirigido un total de 44 partidos, mostrando 241 tarjetas amarillas, 12 rojas directas y ha señalado 11 penaltis hasta el momento de la designación.

Su capacidad para gestionar partidos de alta tensión ha sido particularmente evidenciada en encuentros de gran envergadura, donde ha demostrado serenidad y firmeza en la toma de decisiones.