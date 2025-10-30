La primera ronda termina con sobresaltos y solo dos sorpresas entre los equipos de Primera y Segunda División
El Levante selló la clasificación a la siguiente ronda en el tiempo de añadido frente al Orihuela, mientras que el Espanyol ganó por la mínima al Atlètic Lleida.
Oviedo y Castellón, los únicos equipos del fútbol profesional eliminados.
La Copa del Rey no está dejando por el momento grandes sorpresas más allá de la eliminación del Real Oviedo ante el Ourense del martes y la del Castellón frente al Atlético Antoniano. Todos los clubes están consiguiendo sacar adelante sus partidos, aunque la relajación por enfrentarse a equipos no profesionales ha podido costarle caro a más de uno.
En la jornada del jueves, tanto el Celta, como el Levante, el Deportivo Alavés, el Espanyol y el Betis superaron sus compromisos. Sin embargo, los de Julián Calero lo hicieron por la mínima (3-4) y con un gol de Carlos Espí en el 92' después de que el Orihuela empatara la eliminatoria en el 90'.
Además del conjunto granota, el Espanyol de Manolo González también sufrió para eliminar al Atlètic Lleida (1-2). Dos goles de Kike García dieron el pase a la siguiente ronda aunque Moro Sidibe tuvo el gol del empate a cinco minutos del final en un remate que se estrelló en la madera.
El sufrimiento de Levante y Espanyol fue la cara opuesta de la moneda a los partidos que disputaron Celta, Alavés y Betis. Los de Claudio Giráldez acabaron con el sueño del Puerto Vega CF tras el paso por los vestuarios, mientras que el equipo dirigido por el 'Chacho' Coudet sentenció la eliminatoria en la primera parte y se divirtió en la segunda (0-7).
También se lo pasaron bien los de Manuel Pellegrini, quienes se impusieron por 1-7 al Atlético Palma del Río. En Segunda saltó la sorpresa en la eliminación del Castellón ante el Atlético Antoniano; mientras que el Andorra, el Málaga y el Deportivo de la Coruña se clasificaciaron con facilidad.
Resultados de la jornada en la Copa del Rey
Puerto Vega 0-2 Celta
Orihuela 3-4 Levante
CD Valle de Egüés 1-5 Andorra
CD Getxo 0-7 Alavés
UD Logroñes 1-3 Ponferradina
Real Ávila 1-0 Real Avilés Industrial
Atlético Baleares 2-0 Gimnástic
Sámano 1-5 Deportivo de la Coruña
Atlètic Lleida 1-2 Espanyol
Palma del Río Atlético 1-7 Betis
CD Estepona 1-3 Málaga
Atlético Antoniano 1-0 Castellón
Real Murcia 2-1 Antequera