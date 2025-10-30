La primera ronda termina con sobresaltos y solo dos sorpresas entre los equipos de Primera y Segunda División

Los jugadores del Betis celebran el primer gol en la victoria ante el Palma del Río Atlético. EFE

La Copa del Rey no está dejando por el momento grandes sorpresas más allá de la eliminación del Real Oviedo ante el Ourense del martes y la del Castellón frente al Atlético Antoniano. Todos los clubes están consiguiendo sacar adelante sus partidos, aunque la relajación por enfrentarse a equipos no profesionales ha podido costarle caro a más de uno.

En la jornada del jueves, tanto el Celta, como el Levante, el Deportivo Alavés, el Espanyol y el Betis superaron sus compromisos. Sin embargo, los de Julián Calero lo hicieron por la mínima (3-4) y con un gol de Carlos Espí en el 92' después de que el Orihuela empatara la eliminatoria en el 90'.

Además del conjunto granota, el Espanyol de Manolo González también sufrió para eliminar al Atlètic Lleida (1-2). Dos goles de Kike García dieron el pase a la siguiente ronda aunque Moro Sidibe tuvo el gol del empate a cinco minutos del final en un remate que se estrelló en la madera.

🤗 Al final de todo, el fútbol es lo que nos une.



Bonitas imágenes en Palma del Río.



📺 @MovistarFutbol #CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola pic.twitter.com/1Ihv7WyS0D — RFEF (@rfef) October 30, 2025

El sufrimiento de Levante y Espanyol fue la cara opuesta de la moneda a los partidos que disputaron Celta, Alavés y Betis. Los de Claudio Giráldez acabaron con el sueño del Puerto Vega CF tras el paso por los vestuarios, mientras que el equipo dirigido por el 'Chacho' Coudet sentenció la eliminatoria en la primera parte y se divirtió en la segunda (0-7).

También se lo pasaron bien los de Manuel Pellegrini, quienes se impusieron por 1-7 al Atlético Palma del Río. En Segunda saltó la sorpresa en la eliminación del Castellón ante el Atlético Antoniano; mientras que el Andorra, el Málaga y el Deportivo de la Coruña se clasificaciaron con facilidad.