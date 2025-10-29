Jornada sin sorpresas en la Copa del Rey: los cinco equipos de Primera hacen los deberes y avanzan a la siguiente ronda

El Oviedo dijo adiós en la jornada inaugural de la Copa del Rey, pero la segunda transcurrió sin ninguna sorpresa significativa. Hasta cinco equipos de Primera División saltaron al césped y todos ellos solventaron la papeleta sin demasiados apuros.

Osasuna, Elche, Mallorca, Villarreal y Rayo Vallecano. Todos se tomaron en serio su respectivo compromiso y no dieron opción alguna a sus rivales de dar la campanada. Todos ellos golearon y dejaron una buena imagen ante equipos que eran muy inferiores sobre el papel.

Los navarros y los ilicitanos fueron los primeros en cumplir con su cometido. Osasuna le endosó una manita al CD Sant Jordi liderado por un Raúl García excelso que se llevó el balón a casa. Por su parte, el Elche venció sin problemas a los Garres, quien apenas disparó dos veces entre los dos palos.

El fútbol, a veces, es muy sencillo.



Ilias conduce hacia dentro, la cruza con una precisión quirúrgica y suma el tercero del @VillarrealCF. #CopaDelReyMAPFRE | #LaCopaMola pic.twitter.com/oq7eAoOA6k — RFEF (@rfef) October 29, 2025

El Mallorca tampoco sufrió en exceso contra el Sant Just. La suerte les sonrió con una tarjeta roja antes de la media hora de juego y fue tras el paso por los vestuarios cuando imprimieron una marcha más y dejaron todo visto para sentencia por medio de un doblete de Abdon Prats.

Tres de tres a la espera de los partidos de las 21:00. Los jugaron el Villarreal y el Rayo Vallecano, ambos equipos de competición europea, que dejaron todo prácticamente resuelto antes del descanso. Los de Marcelino se impusieron con comodidad al Ciudad de Lucena (0-6) y el cuadro vallecano se sobrepuso del susto inicial del Yuncos para marcar tres goles en 5 minutos, todos ellos de Fran Pérez (1-6).

Este jueves serán otros cinco equipos de Primera División quienes se estrenen en la Copa del Rey. A las 19:00 hora peninsular el Levante visita al Orihuela y el Celta hace lo propio contra el Puerto de Vega. A las 20:00 arranca el Getxo - Alavés y el Lleida - Espanyol. Por último, será el Betis (21:00) quien cierre la jornada con un duelo en casa del Atlético Palma del Río.

Quienes no disputan esta primera ronda de la Copa son el Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic. Son los cuatro conjuntos que viajarán en enero a Arabia para jugar la Supercopa de España y todavía estarán exentos de participar en una ronda más del torneo del KO.