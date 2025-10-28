Kroos sale en defensa de Vinicius y sella la paz con Xabi Alonso: "No siempre hay que tomárselo todo tan en serio"

El enfado de Vinicius en El Clásico y Kroos, en un collage Reuters / Europa Press

El Clásico del pasado domingo dejó algo más que un ajustado 2-1 del Real Madrid sobre el Barcelona. La sustitución de Vinicius Jr. en el minuto 72 desató una de las polémicas más sonadas de la temporada, con el brasileño abandonando el campo visiblemente furioso y dirigiéndose directamente al vestuario

Sin embargo, Toni Kroos ha salido al rescate de su excompañero con unas declaraciones que buscan poner contexto a una reacción contra el entrenador, Xabi Alonso, que muchos consideraron inaceptable.

Kroos abordó el incidente con una perspectiva que solo puede ofrecer quien ha vivido situaciones similares durante más de una década vistiendo la camiseta blanca. El alemán reconoció que la forma en que Vinicius manejó su enfado no fue ideal, pero pidió empatía antes de juzgar precipitadamente.

"Siempre se puede juzgar desde fuera, pero siempre me gusta tener presente que, en realidad, nadie, salvo los que están ahí, en un Clásico, frente a 80.000 espectadores, con el marcador 2-1, lo desea todo menos irse", explicó Kroos, añadiendo que "esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla".

El excentrocampista fue categórico al afirmar que "la mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar".

Kroos no eludió la evidencia visual del incidente, admitiendo que las imágenes "no dan la impresión de ser ideal", pero insistió en que se trata de "una situación emocional excepcional".

Su mensaje final fue conciliador: "No siempre hay que tomárselo todo tan en serio. Los entrenadores tampoco suelen hacerlo. Sobre todo los que fueron jugadores".

La intrahistoria del calentón

La reacción de Vinicius fue explosiva. Las cámaras captaron cómo el brasileño gritaba "¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster!" mientras se señalaba el pecho, para después vociferar en portugués: "¡Siempre yo! ¡Me voy del equipo! ¡Me voy, mejor me voy!".

En lugar de ocupar su lugar en el banquillo junto a sus compañeros, el delantero desapareció por el túnel de vestuarios, generando un momento incómodo que dio la vuelta al mundo.

No todos compartieron la visión comprensiva de Kroos. Sami Khedira, otro exmadridista convertido en comentarista, fue demoledor:

"Arruinó el partido por completo con esta jugada. No estás por encima del equipo, no estás por encima de este club". Para Khedira, la acción resultó "inaceptable", independientemente de la presión del momento.

Lo que añade combustible a esta controversia es el contexto previo. Vinicius arrastra una relación tensa con Xabi Alonso desde inicio de temporada, sintiéndose infravalorado tras haber sido fundamental en la conquista de dos Champions League y haber ganado el premio The Best de la FIFA.

Xabi Alonso y Vinicius, cruzándose tras el momento del cambio en El Clásico EFE

Ha sido suplente en tres ocasiones y solo ha completado 90 minutos en tres partidos de los diez que inició como titular, un trato que contrasta con el dispensado a Kylian Mbappé.

Tras el partido, Xabi Alonso intentó cerrar la polémica con pragmatismo: "Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante". El técnico vasco reconoció que existen "diferentes personalidades dentro de la plantilla" y prometió gestionar la situación internamente.

El Real Madrid decidió no multar a Vinicius, considerando el episodio como una reacción visceral producto de la frustración. El asunto quedó aparentemente resuelto, al menos de cara a la galería. Sin embargo, la tensión subyacente permanece, especialmente con el contrato del brasileño sin renovar hasta 2027 y las distancias entre las partes cada vez más evidentes.