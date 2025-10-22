Santiago Giménez revela el bonito detalle que Luka Modrić hizo a todos los jugadores del Milan a su llegada: “Compró uno para todos”

La llegada de Luka Modrić al AC Milan no solo ha generado un impacto directo sobre el equipo por su talento sobre el campo, sino también por el gesto que tuvo con todo el vestuario. Según reveló su compañero Santiago Giménez, el croata sorprendió a todos los jugadores con un regalo inesperado que dejó al plantel sin palabras: un iPhone 17.

El gesto que sorprendió al vestuario del Milan

Durante una transmisión en directo, el exdelantero del Feyenoord de Países Bajos contó cómo Modrić quiso marcar su llegada al Milan de una forma distinta a las habituales “novatadas” que suelen recibir los nuevos fichajes.

Y es que en lugar de cantar o hacer una broma, el croata optó por un gesto de generosidad que se volvió viral entre sus compañeros y aficionados.

“Llegamos a nuestro vestidor y cada uno, cada jugador en su lugar tenía el nuevo iPhone. Fue a todos. A todos. Nos compró los teléfonos…”, relató Giménez entre risas, dejando ver la sorpresa que causó el detalle en el grupo.

El delantero mexicano explicó que nadie esperaba algo así y que el gesto sirvió para romper el hielo en el vestuario. “Lo hizo sin decir nada, solo aparecieron los teléfonos ahí. Todos pensamos que era una broma, pero no, era real”, añadió Giménez, destacando el impacto que tuvo la actitud del mediocampista.

Modrić evita la “novatada” y apuesta por la generosidad

El croata, de 40 años, y quien ha tenido un impacto inmediato en la dinámica del club, ha sido recibido con respeto y admiración en su nuevo club. Su gesto fue interpretado no solo como una muestra de compañerismo, sino también como una manera de establecer liderazgo desde el primer día.

Fuentes cercanas al club también indicaron que el croata se ha integrado rápidamente al grupo, apoyando a los más jóvenes y compartiendo su experiencia tanto dentro como fuera del campo. “Es un líder silencioso, todo lo que hace inspira respeto. Su manera de integrarse fue perfecta”, comentó un miembro del cuerpo técnico en declaraciones a medios italianos.

Otros gestos de Modrić con sus compañeros

Este no ha sido el primer gesto generoso de Luka Modrić con sus compañeros. Según el exresponsable de asociaciones del jugador, Simon Bastiansen, el croata regaló alrededor de 50 relojes Rolex tras ganar el Balón de Oro en 2018, distribuidos entre miembros del Real Madrid y de la selección croata. La acción, valorada en miles de euros, fue interpretada como una muestra de agradecimiento por el apoyo recibido en su carrera.

Otro medio internacional precisó que los relojes se repartieron en partes iguales: 25 para sus compañeros del Real Madrid y 25 para los de Croacia, destacando la cercanía y gratitud del mediocampista hacia ambos grupos.