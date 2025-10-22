Luka Modric tiene la pócima de la inmortalidad y hace líder al AC Milan: "Si realmente tiene 40 años, clonémoslo"

A final de la temporada pasada Luka Modric cerró una de las páginas más doradas de la historia reciente del fútbol. Dijo adiós a 13 temporadas maravillosas en el Real Madrid y, cerca de cumplir 40 años, decidió emprender una nueva aventura en Italia.

El AC Milan, en muchas ocasiones cementerio de viejas glorias, confió en su capacidad para seguir ofreciendo clases magistrales en plena cuarentena. Esta vez el radar no falló en San Siro a tenor de lo que se está viendo en el inicio de este curso.

Los rossoneri son líderes de la Serie A y sueñan con recuperar el trono cuatro años después. Cuentan con un mago que ha cogido la batuta del equipo y que está fascinando a Italia entera cada minuto que juega. Modric tiene la pócima de la inmortalidad.

Luka Modric ejecuta un saque de esquina. REUTERS

Indiscutible

Ha sido llegar y besar el santo. Luka Modric ha aterrizado a lo grande en Milán. Su edad no ha sido un obstáculo, tampoco ser una pieza nueva dentro del engranaje. Ha pesado mucho más su experiencia y su calidad innegable. A los 40 años, no ha perdido ni un ápice de fútbol.

Allegri regresó al banquillo de San Siro casi a la vez que el croata aterrizaba en Italia, y la comunión no ha podido ser mejor. El experimentado técnico transalpino le dio galones desde el primer momento al centrocampista, y ambos se han entendido a la perfección.

Con Modric no va lo del cansancio, tampoco lo de las rotaciones ni eso de contemporizar los esfuerzos. Lo ha jugado prácticamente todo en este inicio de curso y casi siempre ha sido titular. La única vez que empezó desde el banquillo fue en la Copa.

El ex del Real Madrid ha sido titular en todos los partidos de la Serie A y bajo su control el AC Milan es ahora mismo líder de la competición. Desde que debutó con derrota ante la Cremonese (1-2), todo ha ido a mejor.

En la victoria ante el Lecce (2-0), Modric demostró que puede seguir siendo diferencial a sus 40 años. En ese encuentro el croata protagonizó su primera acción definitiva y ofreció su primera asistencia de gol.

No contento con ello, en la siguiente jornada se estrenó como goleador. Apenas tres encuentros necesitó el croata para rubricar su primer gol con la camiseta rossonera y enamorar definitivamente a la afición milanista y la crítica.

Allegri tiene una fe ciega en Modric. No sólo es que haya sido titular en los seis partidos de la Serie A hasta el momento, es que tan sólo ha sido sustituido en dos de ellos, y siempre en los minutos finales.

En Copa, competición en la que el AC Milan se ha enfrentado a rivales menores, Modric apenas ha participado en un partido y en el otro ha sido suplente. Una muestra de que donde Allegri sí quiere dosificarlo en este tipo de compromisos.

Enamora a Italia

Modric es protagonista y hasta jefe de filas en el AC Milan pese a ser un recién llegado. Su figura y su trayectoria pesan mucho, y lo cierto es que su nueva realidad es muy diferente de la que vivía en el Real Madrid hacía unos meses, donde había perdido protagonismo paulatinamente con Ancelotti.

Ya cuando se anunció el fichaje de Luka hubo un gran fervor en Milán. De hecho, su presentación se dio en pleno centro de la ciudad, y miles de personas se agolparon para recibir al crack croata, algo que según algunos expertos no se veía desde tiempos de Kaká.

El fútbol de Luka Modric es eterno ✨ pic.twitter.com/w7lgYsDuCO — DAZN España (@DAZN_ES) September 15, 2025

Después Modric se ha ido ganando a la crítica con sus actuaciones en el terreno de juego. Su calidad, su facilidad para dirigir a todo un equipo y su precisión milimétrica en el pase le han convertido ya en todo un ídolo de San Siro.

"Si realmente tiene 40 años, clonémoslo. Es un jugador realmente fantástico", llegó a escribir el periodista Alberto Polverosi en Corriere dello Sport, uno de los medios de referencia italianos.

El DNI sigue sin pesarle a Luka Modric. A sus 40 años está en plenitud de condiciones y sueña con liderar al AC Milan al Scudetto. El paso del tiempo no va con él.