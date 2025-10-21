Courtois retrata a Tebas y su partido en Miami: "Jamás vi a un presidente actuar así. Es censurar, manipular"

Real Madrid

Juventus

El guardián del Real Madrid, Thibaut Courtois, habló este martes en vísperas de la visita de la Juventus al Santiago Bernabéu. Desde la sala de prensa, el portero belga habló como acostumbra: con contundencia y claridad.

¿Mano blanca?

"Dice eso por el 'caso Negreira' y eso, pero yo desde que estoy aquí nunca he notado que nos hayan favorecido. Más bien al contrario. Los árbitros son humanos y pueden cometer errores, pero nunca he sentido que nos hayan beneficiado".

Partido en Miami

"Adultera la competición. Es fácil hablar de la NBA, de la NFL... La NBA tiene playoffs, en la NFL está votado por todos... Y aquí lo meten porque les sale a ellos. No cumple con el convenio de los jugadores.

Tenemos que jugar casa y fuera. En La Liga, jugar fuera de casa es complicado, como se vio en Getafe, pero el de Villarreal es un partido complicado. Tienes que jugar en casa y fuera".

Su parada en Getafe

"Son momentos diferentes. En el derbi, muchos goles fueron a balón parado, donde aún podemos mejorar. En general, estamos defendiendo muy bien, con buena intensidad, yendo arriba, y yo tengo que estar preparado.

Ante el Getafe era un partido tranquilo, entre comillas, y en el último segundo tenía que estar ahí, como todo portero de un equipo grande".

Censura de las protestas

"No sé qué os sorprende. LaLiga lleva tiempo haciendo cosas así, con contestaciones públicas en redes. Jamás vi al presidente de una competición actuar así. Es censurar, manipular. Es grave".

Vinicius en el Coliseum

"Ya no es tan niño, pero con 18 años mucho de vosotros os burlasteis de él. El otro día, desde el primer segundo que salió al campo, estuvieron en su contra. Es normal que tenga respuestas. Le han buscado desde el principio y ha desquiciado al rival. Tuvo una buena respuesta.

Su entrada nos hizo generar más peligro. Ellos le buscan a él. Se es muy injusto con él. Es un gran chico que tiene que seguir a lo suyo. Lleva un gran inicio de temporada y espero más de eso mañana y el domingo".

Variados zascas de Courtois al orondo corruptopic.twitter.com/QRgGZDmbSS — Rafa RNMJ (@RafaRNMJ) October 21, 2025

La 'ley Wenger'

"No sé si es el cambio que más necesita el fútbol. Las pérdidas de tiempo, por ejemplo. Para la fluidez de los partidos se pueden cambiar otras cosas. Estoy de acuerdo que estar un milímetro en fuera de juego no da ventaja para marcar el gol, pero ¿cómo lo van a hacer?

Coger el frame exacto será complicado. Los equipos pueden defender más atrás, por lo que cambiar la norma no asegura más goles".

Más de Vinicius

"No siempre es fácil que todo un estadio te busque, que los jugadores te den 'palos'... No es fácil y ha ido mejorando. Lo veía con Eden [Hazard] en el Chelsea. Si él ha aprendido a convivir con el conflicto y desquiciar a los rivales... Diego Costa tenía locos a los defensas de la Premier porque hacía eso.

Si Vini puede encontrar su mejor juego haciendo eso, es perfecto. Para nosotros, lo mejor es que esté centrado en su juego y en lo que le pide Xabi. Es de los mejores del mundo".