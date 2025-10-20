Hansi Flick, sobre su comportamiento: "No me gusta que mi nieto me vea así, igual tengo que cambiar"

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa del partido de Champions contra el Olympiacos. En ella, el técnico del Barça habló de su comportamiento en los partidos, de las lesiones, del Clásico y del duelo contra los griegos.

Aseguró también que el ambiente en el vestuario es muy bueno y que han trabajado algunos aspectos. "Si estás muy lejos pierdes porque tienes que correr y le das tiempo al rival... y eso nos mata en defensa. Esto lo tenemos que cambiar", dijo.

Sobre el duelo ante el Real Madrid apuntó que espera contar con la presencia de Ferran Torres y Raphinha. Ambos pasarán pruebas el jueves y será ahí cuando se empiece a valorar su convocatoria.

Partido Olympiacos

"Tiene uno de los mejores equipos en el corte, han tenido oportunidades de marcar... tienen buenos jugadores y saben cómo jugar".

Sensaciones

"Ahora mismo es una situación complicada. Estoy contento por los tres puntos contra el Girona. El ambiente en el entrenamiento era muy bueno. Me gusta el estado de ánimo. Hablo del posicionamiento, de estar bien colocados, de la distancia con el rival... si estás muy lejos pierdes porque tienes que correr y le das tiempo al rival... y eso nos mata en defensa. Esto lo tenemos que cambiar".

Ferran Torres

"Esperamos que esté en el Clásico, y también Raphinha. Lo esperamos. Cuando vino de la selección, le hicimos una resonancia y vimos una situación diferente. Se tienen que minimizar los riesgos y que juegue mañana sería un riesgo. El jueves le haremos otra resonancia y veremos. Hay que cuidar a los jugadores. La situación es difícil. Cuando todos estén de vuelta, la situación será diferente".

Ferran Torres celebra el gol marcado ante el PSG. Reuters

Ley Wenger

"Respeto mucho a Wenger, no sé por qué se quiere cambiar. No me gusta hablar. Tal vez dentro de unos años".

Nervios

"No estoy nervioso, no tengo las mismas emociones de antes. Cuando estaba en el Bayern, cuando jugamos contra el Barça, me decían que no sonreía. Ahora tengo otras emociones y este club me ha cambiado. Me encanta el club, y la ciudad. Quiero darlo todo. Vivo para el club. No me gusta verme en la televisión ni que mi nieto me vea haciendo esto, igual debo cambiar mi comportamiento".

Marc Bernal

"Hemos de cuidar al equipo, a los jugadores... y no estamos seguros de que esté al cien por cien. Son partidos duros. En Sevilla no era el momento para llevarlo. Tenemos que encontrar partidos y él debe mejorar también, no está al nivel para estar en los grandes partidos. Tenemos que ayudarlo a mejorar".

Roony

"Nos planteamos cambiarle de banda. No sé si será titular o estará en el banquillo... hay que encontrar equilibrio".

Rashford

"Es una buena opción, que juegue de 9, pero también de 11. Cuando pensamos en él, sabíamos que era polivalente. Ha mejorado mucho. Tiene muchas cosas positivas".

Alegación a la expulsión

"Para mí eso será después, ahora estoy pensando en la Champions. Ya dije que no tenía nada contra el árbitro. Es así".

Quejas Laporta

"No sé qué decir... prefiero no hablar de esto".

Clásico

"Pensaré después del partido de mañana".

Raphinha

"Echo mucho de menos a Raphinha, fue muy importante la temporada pasada. Es fantástico. Lo echo de menos".