El futuro del Camp Nou se aplaza: las obras todavía están lejos de concluir y se establece un nuevo año de entrega

De acuerdo con Fort, la tercera grada será instalada a lo largo de la temporada 2026-2027. Òscar Gil Coy

El FC Barcelona confirmó, durante su Asamblea General Ordinaria, que la remodelación total del Spotify Camp Nou no estará lista hasta diciembre de 2027, una fecha que marca un nuevo retraso en el calendario original del Espai Barça. La directiva reconoció que la magnitud del proyecto y los contratiempos técnicos han obligado a extender los plazos de entrega de una de las obras deportivas más ambiciosas de Europa.

Elena Fort confirma el nuevo calendario de finalización

Durante la asamblea celebrada el 19 de octubre, la vicepresidenta institucional del club, Elena Fort, presentó el informe más reciente sobre el avance de las obras y detalló los motivos detrás del nuevo cronograma.

Según explicó, la tercera grada se construirá a lo largo de la temporada 2026-27 y la instalación de la cubierta se completará entre el verano y diciembre de 2027. Con ello, el club asume que el estadio no estará completamente terminado antes de esa fecha, aunque mantendrá la posibilidad de usar parte de las instalaciones antes del cierre total del proyecto.

Fort subrayó que el Barça mantiene su compromiso de entregar un estadio moderno y sostenible, pero reconoció que los plazos iniciales fueron “demasiado optimistas”. También enfatizó que el club ha priorizado la seguridad estructural y la coordinación con las autoridades municipales sobre la velocidad de ejecución, lo que ha obligado a replantear fases enteras del proyecto.

La directiva añadió que el aumento de los costos y la complejidad de los trabajos han sido factores determinantes. El objetivo, explicó Fort, es asegurar que el Camp Nou cumpla con todos los estándares tecnológicos y medioambientales previstos en el diseño original, incluso si eso implica prolongar el proceso hasta finales de 2027.

Factores que explican el nuevo retraso

Además de las demoras técnicas, la directiva expuso que el proyecto ha enfrentado ajustes financieros y logísticos. El Barça debió reestructurar parte de la deuda vinculada al Espai Barça mediante la emisión de bonos, con vencimientos extendidos hasta 2050.

Este proceso financiero, aunque necesario para garantizar la continuidad de la obra, provocó un desfase en la contratación de proveedores y en la ejecución de algunos tramos de la estructura principal.

Otro de los puntos discutidos fue la coordinación urbanística con el Ayuntamiento de Barcelona, que ha solicitado modificaciones en los accesos, medidas de seguridad y gestión de residuos. Estas exigencias han obligado a reprogramar varias etapas de la construcción, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad del entorno y la conexión del estadio con las líneas de transporte público.

La reapertura parcial aprobada por el Ayuntamiento

Previo a la realización de la Asamblea, el Ayuntamiento de Barcelona concedió al club la licencia de primera ocupación para la Fase 1A, que autoriza el uso del estadio con un aforo limitado de 27 000 personas.

Sin embargo, el FC Barcelona decidió no reabrir todavía el recinto y esperar hasta completar fases más avanzadas del proyecto.

Según la directiva, mantener partidos en un estadio aún en obra no resulta viable ni en términos económicos ni operativos, por lo que el regreso del primer equipo al Camp Nou se pospondrá hasta alcanzar un nivel más adecuado de finalización.

Un proyecto marcado por polémicas y contratiempos

La remodelación del Camp Nou ha estado rodeada de dificultades técnicas, financieras y administrativas desde su inicio en 2023. A ello se suman las críticas por la adjudicación de la obra a la constructora turca Limak Holding, señalada por haber sido una de las propuestas peor valoradas por los técnicos del club.