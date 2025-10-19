Laporta recurre al Real Madrid para cargar contra el arbitraje: "¿Habla de mano blanca? Si no lo hay, lo parece mucho"

Tal y como era de esperar, Laporta se acordó del Real Madrid durante su discurso en la Asamblea con los socios para cargar contra el colectivo arbitral. El presidente del Barça aprovechó la actuación de Gil Manzano ante el Girona tras expulsar a Hansi Flick y anular un gol a Pau Cubarsí para cargar contra el eterno rival.

"¿Habla de mano blanca? Si no lo hay, lo parece mucho. Hemos recurrido las dos tarjetas a nuestro entrenador. El árbitro se excedió. Sé que es difícil que le quiten la sanción pero le he dicho al míster que estamos con él. No me gustó la actitud del árbitro", comenzó argumentando.

El presidente también ha recordado el largo historial de Gil Manzano con jugadores destacados del Barça, como Leo Messi, Luis Suárez, Neymar, Gerard Piqué, Dani Alves o Robert Lewandowski, entre otros.

"Este señor ha expulsado siempre a todos los jugadores que destacan. Tiene un currículo para verlo. Siempre pensamos que no pasará nada..., y siempre acaba pasando. Mucho más, antes de un partido importante", añadió.

Esa fue la respuesta del máximo dirigente azulgrana a la pregunta de un socio compromisario que asistió al acto de manera telemática.

La celebración de Hansi Flick en el gol de Araujo que le dio la victoria al FC Barcelona



ELCLÁSICO y todo el fútbol de DAZN… ¡POR SOLO 9,99€! 🔗 https://t.co/Di6MgBGfOO pic.twitter.com/nC1cZoXpo4 — DAZN España (@DAZN_ES) October 18, 2025

Sin embargo, cabe destacar que Gil Manzano no reflejó en el acta del partido que Hansi Flick no llegó a abandonar el terreno de juego y se quedó en la entrada del túnel de vestuarios con Carles Naval, delegado de campo.

Además, el colegiado extremeño tampoco indicó que el alemán hizo tres cortes de manga cuando celebró el gol de Araujo en el minuto 93. Un tanto que le daba la victoria al Barça en el derbi ante el Girona.