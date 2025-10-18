Mapi León, la cabecilla de 'Las 15 rebeldes': Sonia Bermúdez frena la regeneración de España y recupera a la vieja guardia

Sonia Bermúdez dio este viernes su primera lista como seleccionadora de España. Una convocatoria llena de polémica con la presencia de Mapi León y Jenni Hermoso. Una decisión frena en seco la regeneración iniciada por Montse Tomé y marca un giro conservador hacia la vieja guardia.​

En septiembre de 2022, quince futbolistas enviaron un correo a la RFEF renunciando a jugar con España. El mensaje era claro: "No me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable. Solicito no ser convocada hasta que la situación no sea revertida". Afirmaban que los acontecimientos les afectaban "de forma importante" a su estado emocional y a su salud.​

La lista de rebeldes incluía a Mapi León, Aitana, Guijarro, Sandra Paños, Ona Batlle, Claudia Pina, Lola Gallardo, Lucía García, Mariona Caldentey, Aleixandri, Ouahabi, Pereira, Amaiur y Nerea Eizagirre. Pedirían cambios estructurales en la Federación, aunque nunca detallaron públicamente cuáles.​

La respuesta de la RFEF fue contundente. Amenazó con sanciones de dos a cinco años si no rectificaban y exigió que "pidieran perdón" para volver. Los futbolistas no cedieron. Jenni Hermoso, Alexia Putellas e Irene Paredes, aunque no firmaron, expresaron su apoyo público al grupo.​

Mapi León fue la líder indiscutible del movimiento, la más radical de todas. Mientras varias compañeras fueron retornando poco a poco antes del Mundial 2023, ella mantuvo su postura firme. En mayo de 2023 declaró: "No veo cambios, no puedo volver".

El momento más tenso llegó en septiembre de 2023. Montse Tomé la convocó tras el Mundial ganado por España, pero Mapi abandonó la concentración en Oliva junto a Patri Guijarro. "No han sido las formas de volver, no estamos en condiciones", explicó ante los medios.​

"Mentalmente no estás para poder estar", añadió Guijarro, visiblemente afectado. Ambas alegaron necesitar "ver cambios" reales antes de regresar. Patri acabó regresando meses después, pero Mapi siguió siendo la única ausente.​

Hasta febrero de 2025, Mapi León era "la única rebelde que mantiene su renuncia a la selección". Tres años sin ser convocada, tres años alejada del combinado nacional. Ahora, Bermúdez declara que la jugadora "nos ha transmitido su ilusión por vestir la camiseta de España".

El retorno de Jenni

El segundo regreso controvertido es el de Jenni Hermoso. La máxima goleadora histórica de España, con 57 tantos en 123 partidos, vuelve tras un año fuera. Su última convocatoria fue en octubre de 2024, antes de que Montse Tomé decidiera apartarla definitivamente del grupo.​

La relación entre ambas saltó por los aires en mayo de 2025. Hermoso escribió en Twitter: "Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente no debería costar tanto". El mensaje, aunque sin mencionar directamente a Tomé, era evidente.​

En junio, cuando Tomé dio la lista para la Eurocopa sin Jenni, la tensión explotó. La seleccionadora declaró en El Larguero : "Está enfadada y tiene que gestionar, no hay más". La respuesta de Hermoso fue brutal e inmediata.​

"Tengo la conciencia muy tranquila cuando aparto de mi vida entornos con esa energía tan mala. ¿Gestionar? Eso es lo que tendrían que aprender a hacer otros". Y frase: "Que se centre en hacer a España campeona de Europa, aunque solas también lo harían y seguramente mucho mejor".​

La ausencia de Hermoso en la Eurocopa 2025, perdida en penales contra Inglaterra, fue uno de los factores que precipitaron la no renovación de Tomé en agosto. Muchos en el vestuario nunca entendieron los "motivos deportivos" de su exclusión.​

Apuesta por el pasado

Ahora, en su primera lista, Sonia Bermúdez ha tomado la decisión más polémica posible: recuperar a las dos jugadoras más conflictivas de los últimos años. Declaró que hablar con Mapi y Jenni era "una de mis prioridades" al llegar al cargo.​

La seleccionadora ha convocado once jugadoras del Barcelona, ​​apostando por un bloque veterano y conocido. Reduce drásticamente la presencia del Real Madrid: fuera Alba Redondo y Athenea del Castillo, dos jóvenes que habían sido fijos con Tomé.​

Las novedades existen, pero son minoritarias: Lucía Corrales, Eva Navarro, Fiamma Benítez, Eunate Astralaga y la jovencísima Clara Serrajordi, de 17 años. Bermúdez justifica cada elección por "rendimiento deportivo", pero la lectura es evidente: vuelve la vieja guardia.​

Bermúdez había dicho en su presentación de septiembre: "Comenzamos de cero, traeremos a las mejores". La realidad ha sido traer de vuelta al núcleo pesado de hace varios años.

El contraste con la selección masculina es inevitable. Sergio Ramos, con 180 partidos y récord histórico, no volvió a ser convocado por Luis de la Fuente pese a su leyenda. El seleccionador ejecutó un relevo generacional sin concesiones nostálgicas.

En el fútbol femenino, sin embargo, Bermúdez recupera figuras del pasado conflictivo justo cuando otras selecciones avanzan con generaciones nuevas. ¿Es una apuesta deportiva inteligente o un freno a la necesaria renovación?​

España, campeona del mundo en 2023, se enfrenta a una paradoja incómoda: volver al pasado cuando el futuro parecía construido. Bermúdez afirma que viene a ganar la segunda Nations League y la segunda estrella mundial. La pregunta es si el camino para lograrlo pasa por recuperar a quienes se negaron a vestir la camiseta durante años.​

El debut llega el 24 de octubre contra Suecia en Málaga, en semifinales de la Nations League. Será el estreno de Mapi León tras tres años de ausencia y de Jenni Hermoso tras un año fuera. También será el momento de saber si Bermúdez construye futuro o simplemente restaura el pasado.​