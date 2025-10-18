LaLiga recula a medias y disfraza las protestas por el partido de Miami con su compromiso por la paz

LaLiga reculó a medias y disfrazó las protestas que se están dando en esta novena jornada por el partido de Miami.

En el encuentro entre el Sevilla y el Mallorca, la señal de televisión sí mostró el parón inicial de los futbolistas, pero ese momento se acompañó de un rótulo en el que se podía leer "compromiso por la paz" para tratar de desviar la atención y confundir al espectador.

Este llamamiento a la paz es una iniciativa a la que se ha adherido LaLiga esta jornada. "Durante los partidos correspondientes a la jornada 9 de Primera División y la jornada 10 de Segunda División, LaLiga realizará un acto simbólico, como muestra del compromiso del fútbol con la paz", comentó hace unos días la patronal.

No hubo censura

Había mucha expectación por ver cómo iba a actuar LaLiga con la retransmisión televisiva en los partidos de este sábado. Ayer la patronal optó por censurar la protesta de los jugadores durante el Oviedo-Espanyol, y tan sólo ofreció un plano del exterior del Carlos Tartiere sin mostrar a los futbolistas.

Las críticas a esta maniobra fueron numerosas, y hasta los propios futbolistas sintieron que se les había faltado al respeto. Así, en esta ocasión LaLiga optó por mostrar el plantón de los jugadores al inicio del encuentro, aunque trató de disfrazarlo.

Esta vez también los comentaristas de la señal de televisión hicieron referencia a las protestas organizadas por la AFE y los capitanes de los equipos de Primera División, algo que en la retransmisión del Oviedo-Espanyol no sucedió.

Los futbolistas habían advertido de la posibilidad de cambiar la manera de manifestarse contra el Villarreal-Barça que se jugará en Miami si sus protestas no aparecían en la señal de televisión. Finalmente, el plante fue el mismo, 15 segundos de parón al inicio del choque.