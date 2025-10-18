Indignación máxima entre los capitanes de Primera por la censura de LaLiga: planean cambiar la forma de protestar

Los futbolistas de Primera División arrancaron ayer viernes su protesta contra LaLiga por la poca transparencia a la hora de llevar el Villarreal - Barça a Miami. En el partido entre el Real Oviedo y el RCD Espanyol se produjo el primer plante de la jornada y los jugadores estuvieron parados durante los primeros 15 segundos del choque en señal de disconformidad.

Esta protesta simbólica convocada por los capitanes de los equipos de Primera y por la AFE, no se pudo ver sin embargo en televisión. En el momento del plante, LaLiga, que es quien produce la señal de los partidos, mostró un plano aéreo del Carlos Tartiere para evitar el bochorno público.

Esta censura más propia de otros tiempos, sin embargo, no ha hecho sino avivar la llama del enfrentamiento abierto que tienen los futbolistas contra la patronal presidida por Javier Tebas.

Tal y como aputan entre otros medios la Cadena SER y la Cadena COPE, el enfado entre los capitanes de los equipos de Primera División es monumental después de comprobar que LaLiga censuró las acciones de protesta.

Es por ello que incluso se llegó a plantear, después de lo visto en el Oviedo - Espanyol, cambiar esta manera de protestar para que a LaLiga no le quede más opción que retransmitirlo en televisión. Por lo tanto, no se descarta que para los partidos de este sábado la protesta cambie de forma y los jugadores se manifiesten de otra manera.

El grupo echa humo

Tal y como desvelaron las citadas radios en sus programas nocturnos, el grupo de WhatsApp que tienen los capitanes de Primera División y en el que están tratando la protesta por el partido de Miami echó humo tras ver lo sucedido en el Real Oviedo - Espanyol.

Los jugadores se mostraron indignados por la actitud de LaLiga al censurar en la retransmisión televisiva la protesta, e incluso alguno amenazó con estar dispuesto a ir a la huelga completa.

Consideran los capitanes que, una vez más, se les ha faltado al respeto al no televisar esta acción simbólica con la que quieren mostrar su disconformidad por la manera de gestionar el partido entre el Villarreal y el FC Barcelona que se jugará en Miami el próximo mes de diciembre.

Hay que recordar que la protesta nace de la unión de los capitanes de Primera División y la AFE por "la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga", tal y como argumentaron en el comunicado.

La AFE habló en su escrito de "permanentes negativas y propuestas quiméricas de LaLiga", y volvió a dejar claro que se opone frontalmente a llevar elVillarreal - Barça a Miami. "No cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte", rezaba el comunicado.