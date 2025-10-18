Araujo desata la locura con un gol en el 93' y el Barça se impone en el derbi ante el Girona antes de jugar contra el Real Madrid

Araujo celebra con la afición el gol de la victoria ante el Girona. Reuters

Los azulgranas meten presión al conjunto blanco en la lucha por el liderato tras ganar a los de Míchel en un partido muy sufrido que decidió Araujo en el descuento.

Barcelona

Girona

Ronald Araujo se vistió de superhéroe en Montjuïc para dar la victoria al Barça ante el Girona en un partido muy gris del equipo de Hansi Flick, quien terminó expulsado. El derbi no se decidió hasta el minuto 93 cuando el charrúa marcó el gol que le da a su equipo los tres puntos antes de enfrentarse ante el Real Madrid [Narración y estadísticas del partido].

Tal y como sucedió en numerosos partidos la temporada pasada, el Barça volvió a llevarse la victoria en los últimos minutos. Y es que Hansi Flick ha introducido en este equipo un gen competitivo de no bajar nunca los brazos que una y otra vez da resultado.

Los azulgranas no jugaron un buen partido, sobre todo en la primera parte, pero presentaron argumentos suficientes para llevarse los tres puntos. Del mismo modo que el Girona mereció llevarse un buen resultado del derbi.

La diferencia de cada equipo en la clasificación no se reflejó en el terreno de juego de Montjuïc. El Barça llegaba al partido segundo, mientras que el Girona lo hacía en puestos de descenso. No obstante, los de Míchel le jugaron de tú a tú al vigente campeón de Liga.

A tenor de lo visto en la primera parte, resultó una sorpresa que el marcador al descanso reflejara un empate (1-1). El Girona reaccionó de manera extraordinaria al gol inicial de Pedri y empezó a jugar a su juego ante la sorpresa de un Barça que no supo cómo contrarrestar el plan diseñado por Míchel.

Un partido de tú a tú

Si bien el partido se antojaba cómodo para los de Hansi Flick tras cuajar un gran primer cuarto de hora donde Pedri abrió el marcador con un golazo. El canario recibió de Lamine, avanzó y avanzó buscando el hueco para sacarse un zurdazo muy ajustado, que incluso tocó en el palo, imparable para un Gazzaniga que solamente pudo seguir ese disparo con la mirada.

Apenas le duró cinco minutos la alegría al Barça. Axel Witsel marcó, de chilena, uno de los goles de la temporada. El belga recogió una dejada de Arnau Martínez y se sacó un recurso impropio de él para superar la estirada de Szczesny y empatar el partido. Un auténtico golazo.

La recompensa al esfuerzo del Girona pudo haber sido mayor si Vanat, Portu o Bryan Gil hubiesen estado acertados de cara a portería. Los tres jugadores gozaron de tres mano a mano ante el portero polaco y ninguno terminó en el fondo de la portería.

Viéndose a merced de su rival, el Barça espabiló y en tres minutos tuvo dos ocasiones clarísimas para marcar el segundo. Gazzaniga evitó el gol de Frenkie de Jong con una mano espectacular y Rashford pudo poner por delante a su equipo de falta. Sin embargo, el larguero repelió el balón.

El intercambio de ocasiones siguió y Witsel, con todo a favor, perdonó el segundo al querer ajustar demasiado el balón cuando recibió en el corazón del área. Un remate que provocó los pitos de los aficionados presentes en Montjuïc, quienes no estaban contentos con lo que estaban viendo.

La reacción azulgrana

El Barça acabó pidiendo la hora para encontrar una solución en el vestuario a los muchos problemas que tuvo en un primer tiempo que si no acabó con un triunfo parcial de su rival fue por la falta de puntería del equipo de Míchel.

En la reanudación, Fick buscó soluciones en el banquillo y cambió al debutante Toni Fernández, desubicado como ‘9’, por Fermín López, que regresaba tras superar una lesión muscular.

El andaluz animó el duelo con dos disparos, aunque el Barça, pasivo en la presión,controlaba ni mucho menos las llegadas del Girona, que avisaba por mediación de Bryan Gil.

Bajo la lluvia que caía en Montjuïc, los locales se adueñaron del balón y buscaron con más empeño el segundo tanto. En éstas, Jesús Gil anuló un tanto de Cubarsí en la salida de un córner por falta previa de Eric García.

Fue justo antes de que Flick cambiara a Lamine Yamal, que jugó algo más de 60 minutos, y Pedri, por Roony Bardghji. Míchel refrescó a su equipo dando entrada a Solis,Tsygankov, Stuani y Asprilla.

Asistía el público de Montjuïc a un intercambio de golpes. Rashford, en dos ocasiones, y Fermín gozaron de ocasiones claras para marcar el segundo, mientras que el Girona no aprovechaba los regalos de Kounde, muy errático durante todo el partido.

Pero pasaban los minutos y al conjunto azulgrana se le acababan las ideas. A la desesperada, Flick situó a Araujo como '9'. Y con el uruguayo haciendo de delantero el Barça consiguió sumar los tres puntos antes del clásico del próximo domingo 26 de octubre, un partido que no dirigirá el técnico alemán, que en los últimos compases del encuentro fue expulsado por protestar.

Ficha técnica del partido:

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min. 76); Casadó (Araujo, min. 82), Pedri (Christensen, min. 63); Lamine Yamal (Bardghji, min. 63), De Jong, Rashford; y Toni Fernández (Fermín, min. 46).

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón; Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Bryan Gil (Solís, min. 63), Arnau (Lass, min. 79), Witsel, Joel Roca (Asprilla, min. 68); Portu (Tsygankov, min. 63) y Vanat (Stuani, min. 68)

Goles: 1-0, min. 13: Pedri. 1-1, min. 20: Witsel. 2-1, min. 90+3: Araujo.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Stuani (min. 75), Álex Moreno (min. 85) y a Araujo (min.90+4). Expulsó a Hansi Flick, por doble amarilla en el 90.

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga disputado en el estadio Olímpic Lluís Companys de Barcelona ante 43.172 espectadores.

Antes del inicio del partido, los jugadores exhibieron una pancarta de apoyo a las personas de afectadas por la DANA Alice, que provocó graves inundaciones y destrozas materiales muy importantes en la zona sur de Tarragona.

Los jugadores del Girona, en una iniciativa conjunta de todos los equipos de LaLiga excepto del Villarreal y el Barcelona, hicieron un parón simbólico de 15 segundos en el inicio del partido en protesta por la disputa del partido entre los citados contendientes en Miami.