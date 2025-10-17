Las siete bajas que tiene Hansi Flick para el Barça - Girona de La Liga: de Robert Lewandowski a Raphinha

No lo va a tener sencillo Hansi Flick para idear un once de plenas garantías este sábado para jugar contra el Girona (16:15 horas, Montjuïc) en la novena jornada de La Liga. El entrenador del FC Barcelona acumula hasta siete bajas que amenazan con seguir lastrando el rendimiento del equipo.

Después del parón de selecciones son varios los jugadores que se han unido a una enfermería que ya se encontraba repleta. Los últimos en caer fueron Robert Lewandowski, con mucha polémica además, y también Ferran Torres.

Estas dos ausencias, unida a la ya conocida de Raphinha, hacen que el Barça tenga serios problemas en su delantera para jugar contra un Girona que, no obstante, es uno de los peores equipos en este arranque de la competición. Estas son las siete bajas del Barcelona para el partido de este sábado:

Robert Lewandowski

El delantero se lesionó después de su último compromiso con la selección de Polonia. Una rotura muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda hará que esté alejado de los terrenos de juego durante varios días y su presencia para El Clásico parece descartada.

Ferran Torres

Ha sido el último en ingresar en la enfermería del Barça. Una sobrecarga muscular le impedirá estar ante el Girona pensando en estar en plenas condiciones para medirse al Real Madrid la semana que viene. Es uno de los jugadores culés más en forma actualmente.

Raphinha

El brasileño sigue con su recuperación de su lesión en el bíceps femoral. Está ya en la recta final, y en el Barça van a hacer todo lo posible para que llegue la semana que viene para jugar en el Santiago Bernabéu.

Dani Olmo

Otra ausencia más para el ataque del Barça. El atacante se retiró de la concentración de la Selección tras sentir unas molestias musculares, y tampoco llegará a tiempo para medirse al Girona.

Dani Olmo, Ferran Torres y Raphinha celebran el primer gol marcado ante el Getafe. Reuters

Joan García

El guardameta titular, uno de los grandes fichajes de esta temporada, sigue en el dique seco. Una rotura de menisco le tendrá apartado todavía alguna semana más antes de regresar a la portería culé en plenas condiciones.

Ter Stegen

Más problemas para la portería del FC Barcelona. Su lesión en la espalda le mantiene apartado desde antes de que arrancara la temporada, y de hecho se llegó a generar un cisma en el Barça porque no quería considerar su dolencia como una lesión de "larga duración". Finalmente reculó y el Barça pudo inscribir a Joan García.

Gavi

Su recuperación va todavía para largo. El centrocampista se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha tras su segunda grave lesión en esta misma articulación, y no regresará hasta febrero de 2026 a los terrenos de juego.