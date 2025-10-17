Un aficionado del Barça grabó las obras del Spotify Camp Nou y recibió un comentario fulminante en TikTok que no esperaba

Mientras las obras del Camp Nou siguen dando que hablar por su gestión, un aficionado del Barça publicó un vídeo en TikTok mostrando cómo avanza el estadio. La escena, grabada desde la calle Elisabeth Eidenbenz, recibió un comentario fulminante que resume la paciencia que muchos ya han perdido con el proyecto.

“Terminará en 2099”: la desilusión por las obras del Camp Nou

El usuario @culercesar61, que suele compartir vídeos de las obras del Spotify Camp Nou, publicó una grabación fechada el 16 de octubre de 2025. Entre los pocos comentarios, hubo uno que destacó por su tono sarcástico: “Terminará en 2099”. Otro usuario le respondió con humor que no, que sería “En 3003”.

Pese a los chistes y las bromas, hay un ambiente de desconfianza que rodea la remodelación del estadio, tras meses de polémica por la adjudicación del proyecto.

Según adelantó Cadena SER, la empresa Limak, responsable actual de las obras, fue inicialmente la peor puntuada en la evaluación técnica del Espai Barça, con menos de 50 puntos sobre 100. Aun así, terminó siendo elegida por su promesa de cumplir plazos más cortos que sus competidoras.

El Barcelona defiende su elección pese a las críticas

Desde el club, Joan Sentelles, responsable del Espai Barça, explicó que el proceso estuvo “monitorizado por empresas externas de compliance” y que “la documentación era muy fiable en todos los aspectos técnicos”.

Sin embargo, los informes previos del propio equipo del Barça ya advertían falta de concreción y diferencias de presupuesto en la propuesta de Limak.

El responsable del proyecto dijo que “esta semana tendremos la 1A con 25.000 espectadores que no sale a cuenta económicamente y a mediados de noviembre podríamos tener la 1B para regresar coincidiendo con el partido del Athletic Club".

A día de hoy, la previsión sigue siendo que el Camp Nou esté completamente terminado en 2027, aunque las dudas sobre el ritmo real de los trabajos están en dudas.