El paso al frente de Vinicius Jr: líder absoluto en Brasil y un rol con Xabi Alonso que puede catapultar de nuevo su carrera

13 de septiembre. Vinicius muestra su descontento tras volver a ser sustituido. Tres días después es suplente en el debut en Champions contra el Marsella. "Si hay conversaciones privadas no es el momento ni el sitio", dijo Xabi Alonso. Negó que hubiera "Caso Vinicius". Ahora, un mes después, todo parece haber vuelto a su cauce.

El brasileño ha recuperado la alegría. Lo ocurrido con el Balón de Oro hace un año le hizo perder el norte, se desconectó, pero 12 meses después Vini vuelve a bailar. Atraviesa un gran momento.

Está intentando lo que había dejado de probar. Está sumando cifras. Se vuelve a sentir un futbolista clave en el once.

Tan solo hay que ver los datos desde la suplencia frente al cuadro francés para darse cuenta del crecimiento. Han pasado cinco partidos, ha sido titular en todos y tan solo se ha perdido 33 minutos de 450 posibles.

Además, ha contribuido con tres goles y tres asistencias. Una aportación que le hace sumar nueve participaciones en lo que va de curso.

Pero su mejoría va más allá de los goles. También es cuestión de sensaciones. Ante el Espanyol le dio un gol a Mbappé y pudieron ser más, contra el Levante brilló en su asociación con el francés y el último encuentro antes del parón fue su explosión definitiva.

Fue una exhibición de Vinicius contra el Villarreal. Provocó las dos amarillas a Mouriño, tuvo mucho éxito en sus regates, forzó un penalti y marcó un doblete, algo que no hacía desde el pasado 22 de enero contra el Salzburgo.

Vinicius está creciendo y mucho tiene que ver el cambio de rol que le ha dado Xabi Alonso. No en cuanto a estatus, es uno de los líderes, sino sobre su papel dentro del terreno de juego.

Desde el episodio contra la Real y el Marsella, el '7' madridista tiende a jugar mucho más pegado a la banda. Espera con paciencia y el balón le llega limpio para poder atacar desde el costado y retar constantemente a su par. Ahí, en su zona natural, es donde más daño hace. La banda izquierda es su hábitat y la aclimatación de Mbappé como delantero centro deja las cosas mucho más fáciles.

Su conexión con Mbappé

La sinergia entre los dos cracks del Real Madrid es cada vez más fluida. Así lo confirmó hace apenas unos días el propio Kylian Mbappé durante una entrevista con Jorge Valdano en Movistar+.

"Tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año, nos conocimos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona, una muy buena persona", destacó el de Bondy.

🗣️ "Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel".



La relación Vinícius - Mbappé en el Real Madrid.



🆕📽️ #MbappéMovistarPlus: este domingo, a las 21:00, en Movistar Plus+ (dial 7). pic.twitter.com/ogZeAOHsjB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 9, 2025

"Sabemos que la gente habla de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Pienso que si queremos ganar títulos, tenemos que estar en nuestra mejor versión y ayudar a todo el equipo", admitió Mbappé.

"Yo vine con la idea de jugar con él, no me imagino el Real Madrid sin Vini. Jugamos bien juntos y vamos a tratar de ayudar siempre al Madrid", recalcó el delantero madridista.

Líder con Ancelotti

El gran momento de forma de Vinicius Jr se ha trasladado también a la selección brasileña durante este último parón de selecciones. Fue titular en los dos compromisos de la canarinha y en ambos dejó muchos destellos de calidad.

Contra Corea del Sur, donde los de Ancelotti ganaron 0-5, dio la asistencia del cuarto tanto a su compañero de equipo Rodrygo y cerró la goleada con una gran acción individual al espacio en la que explotó todas sus virtudes.

Movies will be made in classico when Vini replicate this goal against Barca's highline 🔥 pic.twitter.com/sjwjLAJCx1 — 🗽 (@XebecWay) October 10, 2025

Ante Japón también salió de inicio y contribuyó en la acción del primer gol con un gran movimiento. Fue sustituido en el descanso cuando Brasil ganaba 0-2 y el choque terminó con una victoria 3-2 para los nipones.

Era un amistoso y Vinicius pudo descansar de cara al 'Tourmalet' que se avecina en estos próximos 30 días con el Real Madrid. Serán seis partidos entre los que se encuentran Juventus, Barça y Liverpool. Tres pruebas de fuego en las que Vinicius querrá volver a bailar.