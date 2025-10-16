Lukaku denuncia la "extorsión" con el cadáver de su padre al no poder repatriarlo: "Algunos quisieron sabotear esto"

Lukaku celebra el gol marcado ante Gales en el partido de la clasificación para el Mundial. Reuters

Romelu Lukaku está atravesando uno de los peores momentos de su vida. El delantero del Nápoles no ha podido jugar ningún minuto en este inicio de temporada debido a una grave lesión en el recto femoral del muslo izquierdo que sufrió el 14 de agosto y ahora ha tenido que lamentar el fallecimiento de su padre.

Pasar este duelo no está resultando nada sencillo para el jugador belga, quien ha denunciado -junto con su hermano Jordan- cómo unos familiares congoleños les están impidiendo repatriar el cuerpo de su progenitor.

Un día después de su muerte, Romelu publicó en Instagram un sentido mensaje de despedida, ilustrado con una antigua foto suya de niño en la que pasea con su padre, quien también fue futbolista durante los años 80 y 90 en varios clubes congoleños y belgas.

Dos semanas después, Romelu volvió a utilizar su cuenta de Instagram, que tiene más de 8 millones de seguidores, para publicar un doloroso comunicado que firma junto a su hermano Jordan y en el cual explican lo ocurrido desde el fallecimiento de su progenitor:

"Como ya saben, teníamos previsto celebrar el funeral este viernes, pero debido a ciertas decisiones tomadas en Kinshasa, el funeral se celebrará allí. Nuestro padre falleció el 28 de septiembre y, como hermanos, intentamos por todos los medios traer su cuerpo de vuelta a Europa, pero sentimos que nos estaban extorsionando", denunció el delantero belga del Nápoles.

Lukaku subrayó que "si nuestro padre estuviera aquí hoy, no lo aceptaría. Nos rompe el alma no enterrar a nuestro padre. Pero algunos quisieron sabotear esto".

El delantero no dio más detalles sobre las circunstancias ni sobre las personas que supuestamente se quedaron con el cuerpo de su padre.

El mensaje de despedida

Tras trascender la muerte de su padre Lukaku compartió un emotivo texto acompañado de una foto.

"Gracias por enseñarme todo lo que sé. Te estaré eternamente agradecido y te aprecio. La vida nunca volverá a ser la misma. Protegiéndome y guiándome como nadie más podría.

No seré el mismo. El dolor y las lágrimas fluyen a raudales. Pero Dios me dará la fuerza para recomponerme. Gracias por todo Roger Menama Lukaku. Mi padre", publicó el delantero del Nápoles.