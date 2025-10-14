Saïmon Bouabré y el caso más surrealista del Mundial sub20: una participación intermitente por culpa de los petrodólares

La historia de Saïmon Bouabré en el Mundial sub20 es una de las más inverosímiles que ha dejado el fútbol en los últimos años. El joven futbolista francés está jugando de manera intermitente con su selección debido a las exigencias de su club actual, el Neom SC de Arabia Saudí.

El centrocampista se perdió la fase de grupos inicial de este Mundial sub20, y posteriormente disputó los partidos tanto de octavos como de cuartos de final. En ambos Francia venció, por lo que sigue adelante en la competición y ahora jugará las semifinales.

Sin embargo, en esta eliminatoria no podrá estar Saïmon Bouabré, que ha vuelto a ser 'reclutado' por su club. Una situación anómala que se da porque el Mundial sub20 no es una fecha FIFA obligatoria y los clubes -salvo en España- tienen la potestad de no prestar a sus futbolistas para jugar con las selecciones nacionales.

What a gem Neom SC got on their hands! 💎



Saïmon Bouabré bagged a brace yesterday in the U20 World Cup quarterfinal 🇫🇷🔥



No doubt he’s future France NT material… just a matter of time.



pic.twitter.com/4zKANbV9jN — All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) October 13, 2025

El club tiene el poder

El Neom SC es quien tiene la sartén por el mango en este asunto. Los clubes, al no tener la obligatoriedad de ceder a sus jugadores en este Mundial sub20 por no tratarse de una fecha FIFA obligatoria, pueden manejar a su antojo la situación.

Eso es precisamente lo que está sucediendo con Saïmon Bouabré. El joven futbolista de 19 años abandonó las filas del Mónaco al final de la pasada temporada para irse a jugar a Arabia Saudí.

Una decisión que generó cierta sorpresa en el fútbol francés ya que se trataba de un jugador de mucha progresión. Sin embargo, decidió sucumbir a los cantos de sirena de los petrodólares y marcharse muy temprano a una liga mucho menos competitiva.

Ahora este movimiento le ha costado una situación anómala en este Mundial sub20. Su equipo decidió no cederle para los primeros compases de la cita mundialista, y por eso se perdió la fase de grupos.

Francia, no obstante, salió airosa de esta situación y se clasificó para los cruces. Curiosamente, ahí su club, el Neom SC, sí que decidió liberar al centrocampista.

Así, Bouabré jugó el encuentro de octavos de final (0-1 ante Japón) como el de cuartos de final (1-2 ante Noruega). En ambos choques fue titular, e incluso en el de cuartos de final anotó los dos tantos de la victoria.

El joven talento es uno de los jugadores más diferenciales con los que cuenta Francia, pero ahora la mala noticia es que no podrá jugar el choque de semifinales ante Marruecos. Su club, el Neom SC le ha vuelto a reclamar y tendrá que regresar a Arabia Saudí para jugar con su equipo.