La segunda denunciante también retira su acusación contra Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual

Raúl Asencio está cada vez más cerca de quedar desvinculado del proceso judicial en el que se encontraba implicado junto a otros futbolistas. Después de que el pasado 11 de septiembre una de las dos víctimas perdonara al jugador y retirara su acusación, la segunda denunciante también ha tomado la misma decisión.

Así lo ha confirmado Ángel García Muñiz en Tiempo de Juego, la chica, menor de edad en el momento de los hechos, también ha retirado su acusación contra el jugador español.

La joven, según ha informado la Cadena Cope, argumenta que el comportamiento de Asencio "fue completamente diferente al resto de acusados" y destaca que el jugador se disculpó y reconoció que cometió "una censurable indiscreción", además de resarcir "los daños morales ocasionados".

No obstante, la víctima mantiene la causa judicial contra los otros tres implicados, por lo que el horizonte judicial de Raúl Asencio podría aclararse próximamente.

Las dos chicas habían relatado que, en junio de 2023, acompañadas de otra amiga, pasaron parte del día junto a los cuatro investigados en el reservado de un beach club canario, que cuenta con una cabaña propia.

Según relataba el juez en una resolución anterior, las dos mujeres accedieron a ésta junto a Andrés, Ferrán y Juan y allí mantuvieron relaciones sexuales consentidas con ellas.

El segundo de ellos habría comenzado, sin avisarlas y sin el consentimiento de ninguna, a grabar la escena.

Asencio no participó en este acto. Estaba fuera de la cabaña junto a la tercera joven. De hecho, la denunciante mayor de edad no acusa al futbolista; dirige la acusación únicamente contra el resto de excanteranos.

Según precisaba el juez en aquella resolución anterior, Raúl Asencio sólo pudo visualizar el vídeo en la modalidad de WhatsApp que sólo permite un visionado y no conservó el clip recibido.

El defensa, no obstante, se lo habría enseñado a un amigo. Es por ello que la Fiscalía sólo le acusa de dos delitos contra la intimidad.

Después de que la segunda denunciante haya retirado también la denuncia, ahora será la Fiscalía quien deba decidir si mantiene su acusación contra el futbolista o si opta por exonerarlo de forma definitiva.