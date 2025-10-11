España pierde ante Colombia y cae eliminada en los cuartos de final del Mundial sub 20 de la forma más cruel posible

Neiser Villarreal se ha encargado de despertar a España del sueño de levantar el Mundial sub 20. Un hat-trick del delantero colombiano, que marcó el gol de la victoria en el minuto 89, invalidó el esfuerzo del combinado nacional en la segunda parte cuando dieron la vuelta al partido por medio de Rayane Belaid y Jan Virgili.

A falta de un minuto para el final del partido -sin contar con el añadido-, el cafetero ganó en el cuerpo a cuerpo a Izan Merino, se plantó solo en el área y batió a Fran González para culminar una temporada que dejó a la Selección con la miel en los labios de ganar el partido en la prórroga.

Y es que el ejercicio de resiliencia de los de Paco Gallardo fue muy grande. La Selección no solo tuvo que reponerse al poco acierto de cara a puerta en la primera mitad, sino que el minuto 93, el VAR le anuló un penalti por una falta sobre Rayane.

La jugada de la discordia.



El árbitro pitó penalti sobre Rayane en primera instancia, pero rectificó la decisión tras ver la acción en el monitor y sacó la falta fuera del área.



España cae ante Colombia y se queda fuera del Mundial sub-20. #U20WC #SelecciónRTVE pic.twitter.com/YVxzcHrUsF — Teledeporte (@teledeporte) October 11, 2025

Para los jugadores españoles la pena máxima era clara, mientras que los futbolistas colombianos pidieron a su entrenador que solicitase la revisión en el monitor. Así pasó y el desenlace fue fatal para 'La Roja', ya que señaló la infracción fuera del área.

