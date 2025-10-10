Platini carga contra Infantino: "Yo no hubiera introducido el VAR, dejemos que los árbitros hagan su trabajo"

Michel Platini volvió a pronunciarse de forma categórica contra el sistema de videoarbitraje durante su participación en el Festival dello Sport de Trento, manteniendo su histórica posición contraria a esta tecnología.​

El ex presidente de la UEFA fue tajante al declarar que "si hubiera sido presidente de la FIFA, el VAR nunca habría existido", reiterando su oposición frontal a la implementación de esta herramienta tecnológica en el fútbol.​

La leyenda francesa defendió su posición argumentando que "el VAR no forma parte de la filosofía del fútbol" y propuso una alternativa más limitada para el uso de la tecnología en el deporte.​ Platini estableció que el sistema debería restringirse únicamente a situaciones técnicas específicas: "Solo para la línea de gol y los impedimentos", dejando el resto de decisiones en manos humanas.​

Para todas las demás decisiones arbitrales, el francés fue contundente: "Tenemos árbitros y asistentes. ¿Por qué complicar más las cosas?", defendiendo el criterio humano por encima de la tecnología.​

El tricampeón del Balón de Oro enfatizó su visión romántica del fútbol: "Dejemos el fútbol humano. Dejemos arbitrar a los árbitros", abogando por mantener la esencia tradicional del deporte más popular del mundo.​

Su crítica se fundamenta en que considera los errores parte integral del juego: "Los errores son parte del fútbol" y deben preservarse dentro de la interpretación y falibilidad humana.​

Mala relación

Esta posición contrasta directamente con la defendida por Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, quien ha calificado al VAR como una herramienta indispensable de justicia y transparencia futbolística.​

La tensa relación entre ambos dirigentes se remonta a la suspensión de Platini en 2015 por el controvertido pago de dos millones de francos suizos recibido de Sepp Blatter cuando era presidente de la FIFA.​

El francés ha acusado públicamente a Infantino de "hacer todo lo posible para que no regrese al fútbol" tras haber cumplido completamente su sanción impuesta por el Comité de Ética de la FIFA.​

En 2022, Platini elevó sus acusaciones presentando una denuncia formal contra Infantino por "tráfico activo de influencias" ante la justicia francesa, escalando su enfrentamiento con las autoridades futbolísticas actuales.​

Las críticas de Platini al VAR no son recientes, manteniéndolas consistentemente desde 2019 cuando lo calificó públicamente como "una porquería" y "una gran mierda" en diversas entrevistas mediáticas.​

La persistente batalla dialéctica entre Platini e Infantino refleja una disputa mucho más profunda y fundamental sobre el rumbo que debe tomar el fútbol contemporáneo en las próximas décadas.​

Mientras Infantino defiende activamente la modernización tecnológica como progreso necesario, Platini aboga apasionadamente por mantener la esencia humana e imperfecta que siempre ha definido al fútbol como deporte universal.​