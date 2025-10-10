Mbappé hace saltar las alarmas en el Real Madrid: se retira lesionado ante Azerbaiyán

Kylian Mbappé ha hecho saltar las alarmas en el partido clasificatorio para el Mundial ante Azerbaiyán. El francés, que se perdió los primeros entrenamientos en su llegada a la concentración francesa tras sufrir un esguince de tobillo ante el Villarreal, se marchó cojeando del Parque de los Príncipes en el minuto 83.

A pesar de que el francés no estaba al 100%, Didier Deschamps decidió ponerle de titular y solamente le quitó del terreno de juego cuando el propio jugador hizo gestos pidiendo el cambio. 83 minutos aguantó, tiempo suficiente para brindar una exhibición al marcar un golazo al filo del descanso.

En el 69', Adrien Rabiot encarriló el partido, aunque el seleccionador francés no vio oportuno quitar a su estrella. Mbappé se volvía a doler del tobillo y a pesar de que trató de forzar, tuvo que abandonar el campo dirección a los vestuarios. Florian Thauvin, su sustituto, sentenció el partido al minuto de entrar.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.